Sergio: "Los argumentos y las excusas se nos han acabado"

Ahora o nunca como punto de arranque de un Cádiz CF que, seis jornadas después, sigue en punto muerto. Es la principal lectura que se saca de las manifestaciones de Sergio González antes de una cita clave en el José Zorrilla, este viernes a las nueve de la noche.

"La idea es que sea el punto de inflexión que estamos esperando, que estamos necesitando y que queremos que aparezca aportando méritos nuestros. El peaje del que estamos hablando llega a su fin y la plantilla se dispone ya a estar casi entera para Valladolid", indicando de un equipo que conoce bien de su etapa como entrenador que "es un conjunto con el mismo objetivo que nosotros, recién ascendido, y tenemos que dar ese paso adelante para acercanos a ese Cádiz que queremos ser y que sabemos que podermos serlo". "Es una prueba muy importante".

El técnico del Cádiz CF profundizaba en un adversario al que conoce casi a la perfección. "Ellos están con la estructura que manejan con los tres pivotes que son futbolistas que les gusta tener la pelota, que les gusta jugar y presionar hacia adelante; extremos muy abiertos y verticales y con buenas diagonales, y delantero rematador para finalizarla. Pero es un equipo que le cuesta correr hacia atrás; tenemos que equilibrar las dos opciones: cerrar bien cuando ellos quieran atraparte por dentro y, a partir de ahí, nosotros entrar y coger la espalda a los laterales. Lo que tenemos que evitar es un partido de ida y vuelta, tenemos que tener consistencia a la hora de tener la pelota. En un partido de ida y vuelta, ellos se encuentran cómodos. Los argumentos y las excusas se nos han acabado" recalcaba porque sobran las palabras cuando solo valen los hechos.

Sergio vuelve la mirada a su plantilla para explicar que "el equipo tiene ganas de rebelarse, lo hablamos entre nosotros y lo vemos en vídeo". "Lo que está pasando lo tratamos desde el vestuario. Tenemos que encontrar la confianza que teníamos sobre todo con balón. Volver a recuperar el anticiparnos a la jugada, tener llegada y ganas de celebrar un gol porque no es normal lo que nos está pasando. Ojalá sea este viernes porque tenemos la necesida de hacerlo. El hecho de recuperar futbolistas importantes eleva la competitividad y seguro que se va a notar en el verde".

"Hay que evitar un partido de ida y vuelta; debemos tener consistencia a la hora de tener la pelota"

Cuestiones sobre la mesa de la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal; una de ellas, alguna laguna como pudiera ser la preparación física, lo que descarta el entrenador del Cádiz CF. "El tema de la preparación física no me gusta alabarlo, es algo que hacemos nosotros, es nuestro trabajo. Contra el Barça, ellos corrieron 114 kilómetros y nosotros 115, y parece otra cosa con la sensación de que ellos acabaron más completos. No es una cuestión de físico, sino que estamos corriendo mal. A nivel físico el equipo está entre lo que tiene que estar y ese no es el problema. Quizás no estamos activados en esa chispa que teníamos el año pasado y ante cualquier debilidad te golpeas. Debe pasar algo que nos dé confianza y debe ser este viernes".

En ese sentido, espera que se controle la ansiedad y que los jugadores pretendan llegar a lo que no deben. "Cuando las cosas no acaban de salir, quieres hacer más de las que debes y ahí se produce el posible error. La sensación de confianza y personalidad te hace ser mejor equipo. Estamos ahora mismo en esa debilidad. Pero llega un partido de nuestra Liga y debemos dar un paso adelante, y se tiene que ver".