Las dudas del Cádiz CF para el partido contra el Almería

El Cádiz CF recorre la semana inmerso en la preparación del encuentro contra el Almería (25ª jornada de LaLiga Hypermotion) que se disputa en el estadio Nuevo Mirandilla el sábado 7 de febrero (21:00 horas). Como es habitual en los últimos tiempos, el conjunto amarillo afronta el duelo andaluz con varias bajas, aunque Gaizka Garitano recupera algún efectivo. El objetivo es una victoria más que necesaria frente a un claro aspirante al ascenso.

El entrenador suele recurrir a un bloque reconocible con algún retoque en función de las circunstancias. Para la cita con el cuadro almeriense, debe tomar más de una decisión que afecta a la alineación. La primera duda radica en el centro de la defensa. Con Jorge Moreno sancionado tras ser expulsado en el choque contra el Huesca (las alegaciones presentadas por el club fueron desestimadas por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el técnico busca un acompañante para Iker Recio que puede ser Pelayo Fernández o el recién aterrizado Sergio Arribas, que si no debuta como cadista ocupará plaza en el banquillo en su primera convocatoria.

La segunda incógnita está en las bandas. En el reciente envite ante el Huesca, Garitano sólo pudo contar con Antoñito Cordero y José Antonio de la Rosa, que no estuvieron nada finos. Esta semana está disponible Brian Ocampo una vez cumplido el castigo tras ser expulsado en el partido contra el Granada. El entrenador lamentó tras la derrota en El Alcoraz que "la calidad del equipo no está ahora mismo en el campo" y es posible que se refiriese al uruguayo como uno de esos jugadores ausentes, por lo que a priori tiene opciones de formar parte del onde inicial el próximo sábado.

El tercer interrogante está en la delantera. En Huesca comenzaron Roger Martí y Álvaro García Pascual y no se puede asegurar que repita la misma pareja en el duelo frente al Almería porque Dawda Camara está desempeñando un rol importante en los dos últimos meses y tiene papeletas para ser titular.