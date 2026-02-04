El Burgos ve clave su partido contra el Cádiz CF en El Plantío

El Burgos ha pedido el apoyo de la afición para "aprovechar una oportunidad histórica" de ascender a Primera División, de forma directa o a través del play-off, debido a la buena clasificación y sensaciones una vez disputados los dos primeros partidos de la segunda vuelta y cerrado ya el mercado invernal. El cuadro castellano-leonés ocupa la octava posición con 38 puntos, cuatro más que el Cádiz CF, que acredita 34 en la undécima plaza.

El equipo afronta la segunda vuelta "con una ilusión enorme" y ante una "oportunidad histórica" de pelear por objetivos mayores con la plantilla reforzada y 38 puntos, 13 por encima del descenso y en plena pelea por los puestos altos de la clasificación, analizó el director deportivo Miguel Pérez Cuesta 'Michu'.

En ese contexto, realizó un llamamiento directo a la afición para que el estadio de El Plantío sea un factor decisivo en los próximos partidos como local, al igual que en los últimos tres saldados con victorias ante el Eibar, Huesca y Leganés.

Mercado invernal

Michu compareció ante los medios para hacer balance del mercado invernal, que definió como "más tranquilo y planificado" que el del año pasado, y explicó que la dirección deportiva tenía claro desde el inicio que debía reforzar "el centro del campo y corregir salidas puntuales", algo que se concretó con la llegada de Pablo Galdames, ya presentado y debutado.

Se ha referido también a las incorporaciones de Oier Luengo y Hugo Cuenca, futbolistas jóvenes y con proyección que, a su juicio, "van a elevar el nivel competitivo del grupo en esta segunda vuelta".

En relación con la salida de Iván Chapela, el director deportivo subrayó que se trata de una decisión meditada y condicionada por las lesiones que han marcado su etapa en Burgos. Recordó que fue un futbolista al que él mismo firmó por "su talento y potencial", pero reconoció que la falta de continuidad y las recaídas le han impedido asentarse.

Michu puso el foco en el rendimiento del equipo al afirmar que con un bloque muy similar al de la temporada pasada y el mismo cuerpo técnico, el Burgos está logrando muchos más puntos. En su opinión, ese crecimiento habla directamente del trabajo del entrenador y sus colaboradores.

El director deportivo insistió en que la clave del momento actual es la solidez del grupo y la identidad del vestuario, una "esencia" construido con futbolistas comprometidos, jóvenes con hambre y veteranos que aprietan cada día para que nadie baje el nivel, ha analizado.

Solidez y progresión

Valoró en este sentido la progresión de jugadores como Álex Lizancos, al que llegaron ofertas de la Serie A italiana y el papel de compañeros con experiencia que elevan el listón competitivo.

Sobre posibles ofertas recibidas durante el mercado, Michu confirmó que hubo propuestas importantes por algunos futbolistas, incluso desde el extranjero, como a Fer Niño, pero que el club ha priorizado el objetivo deportivo.

No se contempló la salida de jugadores considerados fundamentales, pese a que algunas ofertas eran económicamente atractivas, porque el equipo "está en una posición que invita a mirar hacia arriba", insistió en la búsqueda de objetivos más elevados.

En el plano económico, recordó que el Burgos compite con uno de los límites salariales más bajos de la categoría, y que el club sigue avanzando hacia una mayor estabilidad financiera después de arrastrar dificultades de campañas anteriores.

Llamamiento

Uno de los mensajes más contundentes de la comparecencia fue el llamamiento a la afición. Michu pidió explícitamente que El Plantío empuje al equipo en esta segunda vuelta, especialmente en partidos clave ante rivales directos como Cádiz CF, Sporting o Deportivo. Reconoció que le entristece ver menos ambiente del esperado.

Uno de esos encuentros clave en su feudo se juega en breves fechas. El Cádiz CF comparece en la capital burgalesa el sábado 14 de febrero en la 26ª jornada de Liga.

Por último, reafirmó su confianza plena en la plantilla actual y en el cuerpo técnico, avisó de que queda mucho camino por recorrer e insitió en que las sensaciones internas son "muy buenas" y que el Burgos está "ante una ocasión que no se presenta todos los años".