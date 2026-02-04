El ex del Cádiz CF, Manu Vallejo, rumbo a Suecia: "No se sentía cómodo"

Manu Vallejo aprovechó al máximo su única temporada en el primer equipo del Cádiz CF para dar el salto al fútbol profesional, aunque no está teniendo una carrera fácil. El chiclanero destacó en la cantera cadista y en la campaña 2018-19, con el equipo en Segunda División, encontró un hueco entre los mayores a las órdenes de Álvaro Cervera.

El atacante se hizo además con la titularidad, sobresalió y el club lo traspasó al Valencia por 5,5 millones de euros en la que entonces era la venta más cara en la historia de la entidad cadista. Jugó dos temporadas y media en el conjunto de Mestalla, con el que llegó a participar en la 'Champions'.

Sin embargo, dejaron de contar con él y ahí empezo una secuencia interminable de cambios de equipo. Salió cedido al Deportivo Alavés y cuando volvió al Valencia fue vendido al Girona a coste cero. En el cuadro catalán jugó muy poco. Fue su último equipo en Primera y desde entonces militó en conjuntos de la categoría de plata: Oviedo, Zaragoza y Racing de Ferrol.

Tras su paso sin protagonismo por el equipo gallego, con el que además descendió a Primera Federación, Manu Vallejo firmó el pasado verano por el recién ascendido Ceuta. Tampoco cuajó con los caballas (cuatro partidos de Liga y dos de la Copa del Rey con un gol) hasta el punto de que ambas partes separaron sus caminos en el mercado de invierno.

A punto de cumplir 29 años (la proxima semana), el jugador gaditano está libre y abierto a otras opciones que a día de hoy parecen lejos del balompié español. Manu Vallejo hace las maletas y prueba con Mjällby AIF, actual campeón de la Liga de Suecia.

El director de comunicación del Mjällby, James Wahlberg, ha contado que el delantero chiclanero "no se sentía cómodo en el Ceuta y ahora busca un club en el extranjero". Ha comentado además se trata de un jugador "muy técnico y ofensivo".

De concretarse, sería la primera etapa profesional de Manu Vallejo en el extranjero después de haber formado parte de ocho equipos durante su trayectoria en España.