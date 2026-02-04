Los decepcionantes tres últimos mercados de invierno del Cádiz CF

El mercado de invierno terminó con un balance en el Cádiz CF de cuatro incorporaciones y dos salidas. Por un lado, llegaron el delantero Jerónimo Dómina, el extremo Antoñito Cordero y el defensa central Sergio Arribas y además regresó Rominigue Kouamé al expirar su etapa como cedido en el Chicago Fire. Por otro, se marcharon el extremo Efe Aghama (cedido al Huesca) y el zaguero Fali, (rescisión de contrato por motivos disciplinarios).

El club afrontó el periodo invernal con la posibilidad de redoblar su apuesta por un ascenso del que no estaba nada lejos al final de la primera vuelta, sexto con 34 puntos a cuatro del segundo y el primero. A pesar la óptima ubicación en la clasificación, no da la sensación de que los dirigentes hayan echado el resto para poder contar con más argumentos en la pugna por el reto más ambicioso. Si la aspiración mínima es el 'play-off', y por tanto, pujar por al ascenso, se entiende poco un mercado flojo en la línea de los últimos tiempos.

Viendo cómo el equipo se desinflaba a lo largo del mes enero en el arranque de la segunda vuelta, el Cádiz CF desperdició la oportunidad de subir el nivel de la plantilla para encarar el tramo decisivo de la temporada. No se aprecia un salto de calidad mientras que a los futbolistas llamados a marcar diferencias no se les espera hasta las últimas diez jornadas a ver si entonces presentan un estado de forma adecuado. Primero, habrá que ver cómo están y luego comprobar en que situación se encuentra entonces el equipo.

El mercado de invierno no reactiva la ilusión que empieza a difuminarse después de tres derrotas consecutivas. Entre la duda y la decepción es la conclusión de esa fase de fichajes recién finalizada. No sube la calidad y entre los aterrizajes es llamativo el de Kouamé, con el que el club no contaba pero se lo tiene que quedar al no haber logrado una solución.

El mercado de invierno del ejercicio 2024-25 fue muy pobre. Entonces se unieron Mario Climent e Iker Recio. El lateral sí tuvo protagonismo pero el central apenas jugó. El club pareció pensar más en el futuro que en el entonces presente de una temporada que fue nefasta, como la anterior que resolvió con el descenso de Primera a Segunda. En aquel curso 2023-24, el mercado de invierno fue casi una broma de mal gusto cuando el equipo estaba enfrascado en la lucha por la permanencia. Llegaron los desconocidos Ousou (central) y Samassekou (medio) además del delantero Juanmi.

Si la misión es que el Cádiz CF sea más fuerte después de las ventanas de enero, no la cumplió en las dos últimas campañas y tampoco parece haberlo logrado en el ecuador del actual campeonato, sujeto además a limitaciones económicas.