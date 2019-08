Las dudas de Pavón en el Cádiz B

Nadie mejor que Juanma Pavón conoce la plantilla con la que el Cádiz B logró el ascenso a Segunda B. A pesar de que era deseo del técnico mantener, en la medida de lo posible, el bloque de jugadores, la realidad es que se están produciendo algunos descartes que no convencen del todo al entrenador. David Hinojosa, que está en la rampa de salida, es uno de los ejemplos entre algunos otros.

Pavón no alza la voz y se amolda a las decisiones que toma la entidad en la configuración de la plantilla del filial, que este verano recae especialmente en Enrique Ortiz y Javier Manzano después de que el plantel del ascenso y el que hizo campeón Baldomero Hermoso Mere fueran obra de Juan Carlos Cordero.

El segundo equipo amarillo precisa refuerzos en aquellas demarcaciones en las está escaso para el exigente reto de la categoría de bronce. A priori, a falta de otras posibles salidas, a Pavón le hace falta un lateral derecho, un extremo a la espera de lo que suceda con Javi Navarro -está haciendo la pretemporada con el primer equipo-, un delantero y quizás un mediapunta. El gol también cotiza alto en Segunda B.

La cuestión más espinosa para el técnico del filial afecta a algunos descartes que ya se han llevado a cabo y otros que van camino de producirse. La no continuidad de Braganza -fichado por el Algeciras, que será rival del Cádiz B- fue el primer revés. En mayo cumplió 24 años y está fuera de la órbita de edad para un filial, si bien el estreno en Segunda B requiere de uno o dos futbolistas con una media por encima del resto.

Otro caso es el de David Hinojosa, quien en febrero cumplirá 24 años. El centrocampista de Arcos es muy del agrado de Pavón y firmó un tramo final de campaña exquisito cuando Sergio González no estuvo disponible. Pavón y el club no piensan de la misma forma con el futuro de este futbolista.Tras no seguir el roteño Javi Moreno y cerrarse la cesión de Allala al Izarra, la puerta de salida está abierta para Leomar Pinto y el mencionado Hinojosa.