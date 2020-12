Así le hemos contado en directo el Ribadumia - Cádiz CF (0-2)

El Cádiz CF saca adelante la primera eliminatoria de la Copa del Rey, tras vencer 0-2 al Ribadumia en un encuentro con poca historia que se resolvió con los goles de Garrido y Malbasic, quien, además, falló un penalti. Los de Álvaro Cervera, con un once muy novedoso respecto al que salió frente al Celta, evitaron la sorpresa para seguir adelante en el torneo del ko.

Final del partido: Ribadumia, 0 - Cádiz, 2

91'. Uyyyy!! Testarazo de Alcalá que se va fuera por muy poco. Ahí estuvo el tercero.

90'. Dos minutos de prolongación.

90'. Tiro lejano de Salvi que envía a córner el portero.

88'. Cambio en el Cádiz. Malbasic se va y entra Álvaro Giménez.

86'. Mano a mano de Charles con David Gil que salva el cancerbero. Acción muy clara para el Ribadumia.

84'. Internada de Akapo hasta la línea de fondo y su centro lo remata Salvi con mucha voluntad pero poco acierto.

81'. Tarjeta amarilla al local Óscar Martínez.

77'. El partido está en una fase en la que parece más cerca el tercer gol que la opción de que los gallegos recorten la diferencia. Todo ello dentro de un encuentro feo y aburrido.

75'. Doble cambio en el Cádiz: Pombo y Choco Lozano dejan su puesto a Jairo y Nano Mesa.

74'. Salvi regatea bien y su chut lo despeja Roberto Pazos.

73'. Tiro lejano de Diego Lorenzo que bloca David Gil en dos tiempos. Continúa ganando el Cádiz 0-2.

70'. Último cambio en el Ribadumia: Diego Lorenzo entra al césped, de donde sale Fran Fandiño.

69'. Error de bulto de Garrido en la medular y el ataque local acaba en una clarísima ocasión de Charles que chuta fuera con todo a favor.

64'. Doble cambio en el Ribadumia: Se van Santi y Óscar Iglesias y acceden al campo David Giráldez y Diego Abal.

64'. Los cadistas quieren el tercero ante un enemigo con la moral tocada por la diferencia en el marcador.

57'. Tarjeta amarilla a Javi, futbolista del Ribadumia.

56'. Doble cambio en el equipo local. Cheri y Monchito dejan su lugar a Óscar Martínez y Brais.

53'. Tarjeta amarilla a Santi, jugador del Ribadumia.

52'. El delantero cadista ganó un rechace, se metió en el área y entre regates marcó por bajo. Ribadumia, 0 - Cádiz, 2.

52'. GOOOOOOOOOOOLLLL DEL CÁDIZ. Marca Malbasic.

51'. Uyyyyy. Susto en la portería del Cádiz. Cheri engancha un córner en el segundo palo y su volea se va alta por muy poco. Aviso serio del Ribadumia.

48'. Falla Malbasic el lanzamiento porque adivina el lugar Roberto Pazos. Mal la ejecución del atacante.

46'. Penalti a favor del Cádiz CF. Akapo, derribado en el área.

Comienza la segunda parte

Victoria mínima de los cadistas (0-1) al acabar el primer periodo en A Senra, donde los amarillos han hecho lo justo para tomar ventaja. Unos primeros 45 minutos con poca historia en los que el Ribadumia ha opuesto ilusión a la mayor calidad de los gaditanos, que necesitan otro tanto para cerrar el duelo. Bodiger se ha retirado lesionado y su lugar lo ha cogido Jonsson.

Descanso: Ribadumia, 0 - Cádiz, 1

45'. Tres minutos de prolongación.

43'. Buena recuperación cadista que resuelve Pombo con una volea potente que se va a saque de esquina. Quiere sentenciar la eliminatoria el conjunto amarillo.

41'. Primer cambio en el Cádiz. Bodiger se retira con algún problema físico y entra en su lugar Jonsson.

37'. Se estira el Ribadumia con una contra por la banda derecha que acaba en un centro de Charles que detiene David Gil.

33'. La falta fue sacada por Salvi al segundo palo, donde tocó Juan Cala y remachó de cabeza Garrido ganando la partida a su par. 0-1.

33'. GOOOOOOOOOLLLLLLL DEL CÁDIZ.

32'. Tarjeta amarilla al local Óscar Iglesias por cometer falta sobre Malbasic.

30'. Se cumple media hora de juego y hay poco que decir del partido. Se espera mucho más del Cádiz, que no se acerca en la cantidad y la claridad que cabe esperar. La posesión: 67% para los gaditanos y 33% para los gallegos.

27'. Falta lejana que saca Pombo y el esférico acaba sin problemas en las manos del portero.

20'. Doble ocasión del Cádiz. Primero un tiro de Pombo que despeja la zaga y el rechace lo engancha Malbasic pero despeja de puños Roberto Pazos.

17'. Llegada por la izquierda del Ribadumia cuyo centro lo no alcanza Monchito pero sí Fandiño, que remata alto desde el interior del área.

13'. Trata el equipo de Cervera de imponer su mayor calidad pero se defiende bien el rival. Pombo lo intenta con un chut que se va fuera. Buen estado del césped en una noche fría.

7'. Los gallegos no parecen estar intimidados y Cheri ha provocado la primera llegada del Ribadumia aunque sin consecuencias para la portería de David Gil.

2'. Primer acercamiento de los cadistas, que hoy visten camiseta azul y calzón blanco. Bodiger la puso desde la derecha y Choco Lozano remató flojo a las manos de Roberto Pazos.

Comienza el partido

18:55. Los locales Cheri y Monchito, jugadores de banda, son los peligros del conjunto gallego para este encuentro.

18:45. Alineación del CD Ribadumia: Roberto Pazos, Santi, Carlos, Miguel Vázquez, Javi Domingo, Cheri, Óscar Iglesias, Fran Fandiño, Monchito, Hugo Soto y Charles.

18:15. La expedición cadista ya se encuentra en A Senra, las instalaciones donde se juega el choque copero. El club local ha tratado de adaptar el recinto lo máximo a las exigencias federativas.

18:12. Ya tenemos alineación del conjunto cadista, que como era de esperar viene cargado de novedades para dar minutos a los menos habituales y a otros futbolistas que vienen de lesiones.

18:10. Buenas tardes. En menos de una hora el Cádiz CF realizará su estreno oficial en la Copa del Rey. Una primera eliminatoria que le lleva hasta el campo del modesto Ribadumia, equipo de Tercera que buscará la sorpresa. Los amarillos están en tierras gallegas desde la mañana del pasado lunes, día en el que se enfrentó en Liga al Celta (4-0).

El Cádiz CF se estrena esta tarde, a partir de las 19 horas, en la Copa del Rey. Lo hará ante el Ribadumia, equipo de la Tercera División gallega. Los de Álvaro Cervera inician su andadura en una competición revitalizada al jugarse a partido único hasta los cuartos de final. Los amarillos parten con la vitola de favoritos por la diferencia de categoría entre ambos equipos, lo que no quita que vaya a ser un partido complicado e incómodo para los gaditanos, que no están acostumbrados a tener que llevar la iniciativa.

Este encuentro se puede convertir en un bálsamo para el equipo amarillo tras la dura derrota que sufrió el pasado lunes en su visita al Celta de Vigo (4-0). Sin embargo, también puede convertirse en una trampa ya que todo lo que no sea ganar con solvencia se le puede volver en contra a la escuadra cadista.

Este encuentro servirá para que Álvaro Cervera haga rotaciones y dé entrada a los jugadores que menos minutos están teniendo en este primer tramo de LaLiga Santander. Así, en la portería parte con opciones David Gil. En defensa, está casi asegurado el relevo en los laterales con Marc Baró y Akapo, mientras que en el centro de la defensa parece que Alcalá tiene una plaza fija y la otra dependerá del estado físico de Juan Cala, que ya se ha recuperado de su lesión, pero necesita de minutos para recuperar el tono competitivo.

En el centro del campo, es probable que vuelva al once titular Bodiger tras ver el partido de Vigo desde el banquillo. Asimismo, Garrido podría tener bastantes minutos tras tener un rol mucho más secundario por la irrupción del danés Jonsson. En las bandas, la izquierda debería ocuparla Pombo tras haber ido perdiendo relevancia en el equipo amarillo. Otra opción para ocupar el carril izquierdo es Jairo, que no fue de la partida ante el Celta de Vigo. La duda estará en la derecha, ya que todo dependerá del estado de Salvi. Arriba, será el turno de Nano Mesa y Malbasic, aunque también podría tener minutos el Choco Lozano, que ha salido del once en los últimos partidos desde que dio positivo por Covid-19.

Por su parte, el Ribadumia, dirigido por el técnico gallego Luis Carro, llega a este encuentro tras empatar el pasado fin de semana contra el Arosa por 0-0. Actualmente, ocupa el cuarto puesto en el subgrupo B del grupo I de la Tercera División.

El partido, que comenzará a las 19 horas, lo arbitrará el colegiado González Fuertes. Se podrá seguir a través de la plataforma DAZN y el minuto a minuto de Diario de Cádiz y www.enamarillo.es