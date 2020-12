El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, atendió el miércoles 16 de diciembre a los medios oficiales en Vigo, en la previa del partido de Copa del Rey ante el Ribadumia que se disputa el jueves.

El técnico analizó el encuentro desde diferentes prismas. A su juicio, "a priori hay una diferencia entre un equipo de Primera y Tercera, pero esta competición es así para que pasen cosas que todos los años pasan. Un equipo menor puede ganarle a un mayor, porque no sólo influye el juego, sino otras muchas cosas. Si no vamos preparados, nos puede pasar".

Aventura el preparador cadista que "habrá muchos cambios" en la alineación para afrontar la cita de la primera eliminatoria. Saltará al césped "un equipo completamente distinto", porque cree justo que haya jugadores que "se merecen jugar como por el descanso que es necesario para los que tienen muchos minutos".

El entrenador dijo que espera un duelo muy físico en el campo del conjunto gallego y explica el motivo: "Los equipos del norte siempre están acostumbrados a ser muy competitivos. Conocen su campo y normalmente te ponen en aprietos. Estos partidos si están igualados hasta el final son peligrosos, y algo más cómodos si eres capaz de ponerte por delante. Será un rival incómodo seguro".

Cervera se valió de la referencia de los encuentros ya disputados el martes: "Hay que estar más atentos, porque en Primera se piensa que la superioridad es mayor pero la gente se equivoca, sólo hay que ver los resultados de los partidos que se han jugado hasta ahora. Sólo hay un percepción mental de que eres más superior a otros años, pero no es así".

El responsable del banquillo del Cádiz CF fue más allá y quiso poner tierra de por medio a lo sucedido en Balaídos con una victoria tres días más tarde: "Debemos saber que perder o ganar es pasar o no de eliminatoria, no existe una revancha. Tenemos que pasar, no va a haber excusa ninguna si tenemos un traspié. Venimos de un mal resultado en un partido atípico, y hay que ser este jueves diferentes para ganar".

Están siendo días atípicos para los amarillos, con cuatro partidos en apenas diez días no lo que considera que no es "ni deportivamente ni físicamente bueno", por eso toca "adaptarnos a las normas e intentar buscar la forma de disfrutar de las fiestas y estar pendientes del fútbol", finalizó Cervera.