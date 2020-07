El difícil papel del Cádiz CF con Jurado

José Manuel Jurado ha disfrutado la alegría del ascenso a Primera División por el éxito del trabajo colectivo y por ser la guinda al tramo final de su carrera como profesional. Pero el centrocampista no puede saborear lo mismo si se detiene en la faceta personal porque su papel ha sido demasiado secundario. Llegó hace un año como el refuerzo estelar del Cádiz CF para el nuevo proyecto y, sin embargo, después de una temporada que ha desembocado en el ascenso a la élite, su papel apenas ha tenido repercusión.

Con 480 minutos en Liga -no ha llegado a jugar con los amarillos en la Copa del Rey-, Jurado se encuentra en el pelotón de cola en cuanto a participación. Sólo 15 partidos (cuatro de ellos como titular) que no le han dado para mucho cuando se esperaba todo del gaditano.

Ir a las causas de lo que ha pasado este año con el futbolista y el equipo señala claramente a Álvaro Cervera. Al entrenador del ascenso se le puede poner muy pocos peros si enjuiciamos su papel desde los resultados y los objetivos, pero es cierto que tener a Jurado defenestrado ha sido de su máxima responsabilidad.

Los problemas físicos no estuvieron desde el inicio de parte del jugador; de ahí a que su debut como cadista no se produzca hasta la 13ª jornada (Albacete, 1 - Cádiz, 0). Pero su mejoría hasta tener el tono adecuado tampoco fue convenciendo al entrenador, que le tuvo como una de las últimas opciones.

Cuando se detuvo la competición debido al confinamiento, Jurado había participado en siete partidos. Y en los once encuentros restantes ha jugado en ocho. Fueron sus mejores momentos -o los menos malos- de su etapa como cadista. No obstante, una vez que se produjo el ascenso del equipo, a pesar de una derrota con el Fuenlabrada en la que el sanluqueño disputó media hora, éste desapareció por completo. Es decir, a falta de los duelos contra el Girona y el Albacete, Cervera pasó de él y jugaron antes canteranos que no habían debutado aún con el primer equipo.

Los sucedido en esas dos jornadas finales se puede entender como una evidente muestra de las intenciones de Cervera con el futuro de Jurado. Tiene otras dos campañas de contrato y 34 años, lo que no facilita el camino a recorrer para resolver esta situación. Si el entrenador no ha contado con el centrocampista en Segunda División A, hay pocos o ningún argumento que hagan pensar que las cosas pueden variar en Primera.

José Manuel Jurado "Me quedo con el éxito grupal; el Cádiz será en Primera uno de los equipos muy difícil de meter mano"

Jurado ha sido prudente en sus manifestaciones antes y después del ascenso. Una vez logrado el billete se ha limitado a disfrutar de la alegría del colectivo. "Me quedo con lo grupal. El ascenso y las alegrías que dimos". Son las palabras de un futbolista que no puede ni quiere hablar del plano personal.

A pesar de que su relación con el entrenador debe ser cuanto menos incómoda, el sanluqueño ve posibilidades al Cádiz en la élite. "Será uno de los equipos muy difícil de meter mano. Somos compactos y agresivos y eso nos llevará lejos el año que viene", unas palabra a las que acompaña un sentimiento único. "Como gaditano es una alegría tremenda ver al Cádiz en Primera".

Otra cuestión que dificulta el futuro de Jurado vestido de amarillo es que, tras el ascenso, su contrato pasa a ser uno de los denominado ‘potentes’ dentro del vestuario. Si, como parece, no entra en los planes del técnico, la carga salarial del sanluqueño podría ser una traba importante para llegar a un acuerdo para la rescisión del contrato e incluso para salir cedido.

Antes de recalar en el Cádiz, Jurado no había vivido una campaña tan adversa sin estar afectado por alguna lesión importante.