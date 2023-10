Machís destroza el plan del Cádiz CF (0-1)

El Cádiz CF pagó muy cara la tempranera metedura de pata de Darwin Machís que le condujo a su primera derrota (0-1) de la temporada en casa que no hace sino profundizar una mala dinámica de resultados. El extremo se ganó la expulsión con una entrada fuera de lugar en el minuto 10, dejó al equipo con diez demasiado tiempo y con la victoria convertida en una misión imposible, ni siquiera pudo optar a un empate.

El conjunto amarillo se exprimió sobre el césped pero sin recompensa ante un rival de calidad que supo aprovechar la situación para llevarse los tres puntos. El partido quizás hubiese sido otra cosa once contra once. No hubo oportunidad de saberlo. Los de casa se emplearon a fondo en defensa y cuando lo intentaron en ataque fue demasiado tarde. Jugaron 98 minutos con un menos: 80 del tiempo reglamentario y 18 de prolongación.

El Cádiz CF se va al parón liguero con un varapalo que le hará perder posiciones en la clasificación. La dura realidad de cada temporada.

El protagonista en los compases iniciales fue el árbitro Martínez Munuera, quien en sólo tres minutos mostró una cartulina a cada equipo y en el 10 expulsó con roja directa a Darwin Machís, eso sí, una expulsión que se buscó el extremo con una durísima entrada sin sentido sobre Herrera, al que que golpeó con los tacos de la bota en un muslo. El castigo fue más que merecido.

La irresponsable acción de Machís rompió el habitual 4-4-2 y condicionó muy pronto un partido que se complicó en demasía para los de casa, que no habían comenzado con buenas sensaciones, a merced de un contrincante que atesoró el balón con enorme verticalidad y avisó un par de veces.

Pero para ocasión, antes de la expulsión, la que desperdiciaron en el 9 entre Chris Ramos y Maxi Gómez tras un error de bulto de Gazzaniga en la salida de un balón que el uruguayo se llevó y perdió por línea de fondo cuando lo tenía todo a favor para inaugurar el marcador solo delante del cancerbero. Si el fallo del arquero fue grosero, el del atacante estuvo a la misma altura.

Los amarillos se crecieron en la adversidad en una demostración de coraje. La duda era si iban a ser capaces de aguantar tanto tiempo en inferioridad numérica. Ejercieron en determinados una presión alta atosigante con la que lograron más de una recuperación de balón.

Chris Ramos se hizo cargo de la banda izquierda a la hora de defender y en las labores de ataque fue un punta más. Su sacrificio no impidió que Yan Couto encontrase un pasillo por el que penetrar de manera constante. Si ya era difícil pisar el área contraria con once once jugadores, más aún con un menos. Lo consiguió el Cádiz CF a duras penas y en el 15 reclamó penalti por mano de un zaguero que ni el árbitro ni el VAR lo estimaron cono tal.

El contexto del encuentro hizo que el Girona se lo tomase con tranquilidad y los locales pusiesen una marcha más para tratar de que se notase lo menos posible la diferencia numérica. En cualquier caso, Herrera dispuso de una clara ocasión con un remate de cabeza delante de Ledesma al que no dio buena dirección para mandar el cuero por encima del larguero. En el 32 Fali tiró fuera desde muy lejos.

Los de casa derrocharon energía empujados desde la grada con alguna llegada peligrosa aunque sin cumplir el objetivo de poner el balón entre los palos. Se echaron atrás con la idea de dejar que corriese el reloj sin renunciar a ir arriba con un punzante Iván Alejo por la derecha.

El intermedio irrumpió con empate a cero no sin incertidumbre cuando una caída dentro del área del visitante Dovbyk detuvo el partido dos minutos mientras desde el VAR revisaban un posible penalti hasta que la cosa quedó en nada. El alargue de la primera mitad se fue hasta los diez minutos que fueron de continuo asedio del Girona ante la eficaz muralla amarilla. Fue el anticipo de lo que estaba por venir en la segunda mitad.

El denominador común del primer periodo fue la ausencia de disparos dirigidos a portería. Ninguno. El cuadro catalán no paró de poner centros al área sin culminación y sus lanzamientos desde lejos salieron muy desviados. Lo importante para los amarillos era mantenerse firmes en defensa al estar con un hombre menos.

Como era previsible, los visitantes tomaron el mando del partido a la vuelta de vestuarios y los anfitriones se encerraron alrededor de su área. En el 50, Ledesma evitó el 0-1 al despejar el cuero tras un zurdazo de Savio.

Se jugó casi todo el tiempo en la parcela cadista con momentos de agobio. Las opciones en ataque pasaron por pelotazos largos y a correr. Muy complicado.

El asedio de los visitantes fue 'in crescendo'. El gol parecía cuestión de tiempo hasta que llegó en el minuto 59 con un derechazo colocado de Aleix García a media altura con el que coló el balón en la portería junto a un poste.

El 0-1 dibujó un nuevo horizonte nada bueno para los inquilinos del Nuevo Mirandilla. El Cádiz CF ya no podía esperar atrás. Tuvo que abrirse y arriesgar mientras los visitantes buscaron el segundo tanto con el que dar la puntilla. Lo impidió Ledesma con una gran parada tras un tiro de Herrera.

Sergio González reaccionó con la apuesta por Koaumé y Lucas Pires y dejó a Iván Alejo como único integrante del carril derecho. Los amarillos lo intentaron con más voluntad que acierto, planos en ataque, sin dar la sensación de poder hacer gol mientras el único portero que intervenía era Ledesma. Gazzaniga por fin lo hizo en el 74 sin dificultades tras un inocente testarazo de Chris Ramos.

Con el encuentro cuesta arriba, el preparador cadista jugó las cartas de Sergi Guardiola Rubén Sobrino y Álvaro Negredo. El Cádiz CF, con una defensa de tres, acumuló efectivos arriba en la recta final. En el 81, un Sobrino casi marcó con un testarazo que no entró por poco pero espoleó al equipo y a la afición.

Los amarillos murieron con las botas puestas. Merecieron algo más en el último arreón. Pudieron empatar en alargue con dos ocasiones clarísimas de Javi Hernández, sobre todo la segunda que mandó fuera cuando parecía más fácil meter el balón en la portería.