Alcaraz: "Machís es noble, no ha cometido una falta en su vida"

Rubén Alcaraz, centrocampista del Cádiz CF, fue el primero en hablar tras el encuentro. Lo hizo en los micrófonos de DAZN, donde expuso sus sensaciones.

Balance de lo acontecido en el Nuevo Mirandilla: "Sabíamos de las dificultades de este partido, que se ha puesto aún más cuesta arriba con la expulsión de Machís en los primeros minutos. Sabemos que el Girona juega bien al fútbol y te somete mucho, Lo hemos intentado pero no ha llegado ese gol que nos diera el empate".

La expulsión de Darwin Machís. "La verdad es que la jugada me pilla cerca y creo que se resbala. Machís es un futbolista noble y limpio; no ha cometido una falta en su vida, pero en este caso el árbitro le ha mostrado la cartulina roja y no se puede hacer nada más".

Futuro: "Nosotros sabemos cuál es el camino y lo que debemos hacer; tenemos claro el equipo que somos y nos vamos a dejar el alma por mantener al Cádiz en Primera otro año más. Hoy hemos salidos todos destrozados por el esfuerzo, agua fría y a recuperarse".