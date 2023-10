Sergio: "Estoy muy orgulloso del equipo"

Rueda de prensa de Sergio González, entrenador del Cádiz CF, marcada por la acción en la que Darwin Machís vio la cartulina roja.

La expulsión: "Es verdad que puede ser una acción de mala fortuna en la que se resbala, pero la realidad es que llega la expulsión. La planta del pie le da en la mano porque no le afecta a ninguna zona principal, pero ahí se nos ha complicado el partido. Es una pena porque era de alta tensión, dos equipos en un estado de forma muy bueno. Y lo peor ha sido el aficionado, que por culpa de esa acción se ha perdido un partido muy interesante", añadiendo el técnico del Cádiz CF que "a partir de ahí estoy muy orgulloso del equipo, que no le puedo pedir más; en el descanso se lo dije, que estaban dando todo contra un equipo en superioridad numérica que te somete mucho más porque ellos manejan bien la pelota". "Pero hemos llegado al final con opciones aunque no hemos tenido la fortuna de llevarnos el empate".

Hasta el 50' no hubo lanzamiento a gol del equipo catalán. "Sí, está claro que nos tenemos que ir orgullosos porque ha sido un partido de enorme desgaste porque ellos tienen mucha posesión, manejan todas. Aleix ha tenido el acierto de meterlo y nosotros hemos cambiado la estructura para hacer un poco de daño con dos puntas y gente por fuera. No hay nada que reprocharnos y tenemos la conciencia muy tranquila porque hemos competido. La gente se va orgullosa".

Antes del gol. "El Girona estaba con muchas medidas de precaución, no ha dado tiempo a más. Jugando con calor a las dos de la tarde, con uno menos y un equipo que mueve mucho el balón, hay que valorar cómo se ha vaciado el equipo en cada jugada. Hemos llegado al final vivos, hemos tenido alguna ocasión que yo creo que, por justicia poética, nos podría haber dado el empate".

Pique sano con Míchel y su cuerpo técnico por la roja a Machís. "Todo de buen rollo; tengo una gran relación con Míchel. Lo que he comentado que hablé con el árbitro y él insiste que le da en el cuerpo. Es un resbalón y su acción principal es coger la pelota con la puntita, levanta mucho el pie y le da en la mano, pero esto es fútbol, no baloncesto. Es falta pero no creo que sea tan agresiva para más que una amarilla. El ayudante me decía que no, que le dio en el cuerpo. Pero ha sido todo con armonía".