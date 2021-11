Las tres claves de Cervera para que el Cádiz CF pueda mejorar

El Cádiz CF visita al Athletic de Bilbao el viernes 5 de noviembre. Una cita complicada, como reconoció el entrenador, Álvaro Cervera, en la rueda de prensa previa al encuentro.

El técnico dijo el jueves 4 sobe el compromiso de la 13ª jornada de Liga que "San Mamés es un buen estadio, un buen sitio de Primera donde gusta jugar. El Athletic es un equipo con identidad, intensidad y todo lo que le rodea es envidiable. Es un buen escenario, nos enfrentamos a un equipo intenso que sabe qué hacer en el campo".

Cervera tiene claro cuál es el principal obstáculo que impide el avance de su equipo en la Liga. "Este año, por una cosa u otra, en jugada o balón parado o por una buena acción del rival, el problema siempre son goles recibidos. Cuando no recibimos sacamos la cosas adelante, pero cuando tenemos que ir a remolque nos cuesta mucho".

"Recibimos goles con mucha facilidad esta temporada", señaló el míster, que ve claro que debe producirse un giro para poder pelear por la permanencia en la élite del fútbol español. "Hay que cambiar eso pero no se cambia de la noche a la mañana. No hay una varita mágica, no podemos defender con ocho tan atrás. Tenemos que buscar los mecanismos, ganar duelos individuales, ser más intensos, correr más de lo que corremos… si no no lo conseguiremos".

¿Por qué se ha perdido la solidez ? No es fácil encontrar la causa. Para Cervera, "porque es el segundo año en Primera y pensamos que manejamos muy bien la categoría y somos un recién llegados y cualquier despiste o relajación nos cuesta recibir goles".

Cervera tenía en su cabeza desde hace tiempo una alineación tipo, pero una cosa es la idea y otra la realidad. "Tengo claro el once al principio de temporada, pero se ha trastocado con bajas. Vas con un armazón y luego hay factores que hacen cambiar".

"Este año hemos tenido que varias más cosas. Desde pretemporada sabía qué equipo y cómo jugar, luego no lo hemos conseguido por muchos factores", precisó e inquilino del banquillo del Cádiz CF.

El entrenador reconoció que hay futbolistas de la plantilla, por su modo de jugar, que "se les ve más cuando entran en contacto con el balón, pero el problema es otro. Se les ve mejor que antes pero nuestro problema es otro, cuando no tenemos la pelota no podemos defender con cinco o seis, sino con once y eso nos está costando un mundo, seguro que porque los contrarios nos conocen y juegan bien".

"Nos está costando", resumió Cervera sobre el recorrido que hasta ahora lleva su equipo. "Defendemos atrás y aun así nos cuesta contener a los demás equipos". A su juicio "si mejoramos puede haber tres equipos por detrás nuestro, pero de la manera que vamos ahora mismo no. Mejorando un poco sí a ver si somos capaces".

El técnico señaló que "no me he planteado" hacer un cambio de sistema como poner tres centrales. No suelo hacerlo con tres centrales. Alguna vez lo pensé durante un partido cuando estaba agobiado el equipo. Tengo la idea muy clara de que puede defender así (con el actual sistema)". Según el míster, lo que hace falta es "intensidad, concentración y colocación".

El partido que Cervera prevé en San Mamés es "ellos (los jugadores del Athletic) volcados sobre nosotros. Tenemos que ganar duelos individuales, ser intensos y con espacios poder correr y hacer daño. Dependerá de la puesta en escena en intensidad que tengamos".

"No sé si somos el algo mejor que la pasada temporada", dijo el entrenador del conjunto amarillo. Centrar una Liga de 20 equipos sólo en nosotros es una equivocación. Ahora mismo con los partidos que llevamos, comparando, no somos mejores que el año pasado en nada".