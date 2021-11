Iván Chapela se hace fuerte en la derecha

Iván Chapela sigue convirtiendo en hechos las oportunidades que le brinda Álvaro Cervera. El jugador del Cádiz B ha adelantado a Salvi Sánchez, Iván Alejo y Álvaro Jiménez en la pugna por la banda derecha. Sorprende menos que supere a estos dos últimos, si bien se antoja más llamativo que le haya ganado esa carrera temporal al sanluqueño.

Resulta curioso que cuanto más inquietante es la situación del equipo en la tabla clasificatoria, con una victoria en 12 jornadas, el entrenador abogue por un chico joven para que cargue con el peso de una de las bandas. Una posición en la que hay que defender y atacar a partes iguales, y en la que correr para arriba y hacia abajo es la norma habitual.

Chapela disfrutó ante el Mallorca de la primera titularidad como local, la segunda esta temporada con el primer equipo del Cádiz CF, y lo hizo ante la motivación y exigencia de una afición que protege a los suyos en la misma medida que les exige. El chiclanero no se arrugó como tampoco se vio en Villarreal. Hizo lo que le pidió el técnico y, además, lo ejecutó con solvencia. Dio dos o tres pases buenos a la primera y ayudó a Iza Carcelén en esa labor de defender como equipo.

La titularidad del canterano hace que su cifra de minutos con el Cádiz CF se eleve hasta los 142. Ha superado a Iván Alejo, que tiene 68, y está cerca de rebasar a Álvaro Jiménez que cuenta con 181. Mucho más lejos queda Salvi (750 minutos). Por encima de los datos, pesa el ritmo que lleva el futbolista chiclanero, que ha sido el último en aparecer en la competencia del extremo derecho y el primero en el actual sprint.

Lógicamente Salvi debe ser el jugador que peor lleve la situación porque antes de la cita en Villarreal era intocable en el once a pesar de que esta temporada su nivel no es el de otros años. El sanluqueño nunca ha destacado por su capacidad para definir ante la portería contraria ni por ser un buen centrador, si bien esa punta de velocidad con desborde ha sido una alternativa fiable para romper los partidos al contragolpe. Cabe esperar que lo de este futbolista sea un pequeño bajón de los habituales que se producen a lo largo de una campaña y que, por el bien del Cádiz CF y el suyo propio, regrese a su mejor nivel como posible opción para el equipo titular o la primera alternativa si Chapela se mantiene entre los once elegidos.

Por el momento, la sensación es que el Cádiz B no debe hacerse a la idea de poder contar con el chiclanero a pesar de la necesidad que tiene de disponer de un jugador como éste y de su paisano Álvaro Bastida. Cervera está contento con Chapela, con su implicación y profesionalidad, así como la capacidad de entender el mensaje que graba a fuego en la mente de todos sus pupilos.

No se sabe si lo de Chapela con el Cádiz CF dará para mucho o poco, pero por el momento que al canterano le quiten lo bailado junto a los profesionales del equipo.