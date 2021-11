José Mari tampoco podrá jugar en noviembre

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, contó el jueves 4 de noviembre el estado actual de José Mari. El roteño, que acaba de firmar su renovación por el equipo amarillo, aún no ha podido estrenarse esta temporada 2021/22 debido a una lesión y no se prevé que pueda jugar en las próximas semanas.

Todo apunta a que el medio tampoco estará disponible durante el mes de noviembre a tenor de la explicación que ofreció Cervera el día antes de la visita del Cádiz CF al Athletic de Bilbao en el duelo correspondiente a la 13ª jornada de Liga.

El preparador cadista expuso en qué momento se dañó José Mari. "Cuando el tira el penalti en el Trofeo Carranza se produce la lesión", indicó el míster. El Cádiz CF se enfrentó al Atlético de Madrid el 4 de agosto, el encuentro se tuvo que resolver en la tanda de penaltis tras finalizar con empate a uno (vencieron los gaditanos) y José Mari fue uno de los que lanzó desde los once metros.

En el instante del golpeo del balón en la ejecución de la pena máxima "le da un dolor en el cuádriceps, sufre una rotura", prosiguió Cervera antes de señalar que se trata de "una lesión complicada".

El 6 del conjunto amarillo regresó a las sesiones con el grupo hace un par de semanas una vez que había dejado atrás la dolencia. Le quedaba tomar el ritmo adecuado para empezar a pelear por un puesto en el equipo, per se topó con la dura realidad.

"Tuvo una recaída que pensábamos que no iba a ser lo larga que puede ser que sí sea", apuntó el técnico antes de continuar: "Se le reprodujo la lesión no con la misma intensidad pero sí de una manera que nos pone más en el medio y largo plazo que en el corto".

Eso supone que al roteño aún le quedan varias semanas para recuperarse y después el tiempo preciso para adquirir la intensidad necesaria para competir.

De momento no hay una fecha para el posible regreso del capitán, un hombre fundamental en el esquema de juego que desarrolla Cervera. La prudencia se impone en un caso de recaída. "No sabemos hasta cuándo" estará de baja, explicó el entrenador. "No nos dan una fecha cercana de dos o tres semanas, sino más lejos".