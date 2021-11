El técnico del Mallorca no olvidará Cádiz

El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF) ha impuesto dos partidos de sanción al entrenador del Mallorca, Luis García Plaza, expulsado con roja directa en el minuto 82 del partido de la última jornada frente al Cádiz CF (1-1).

Competición ha aplicado el artículo 117 del reglamento para imponer la sanción al técnico, por actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros, directivos o autoridades deportivas. El técnico también tendrá que pagar una multa de 600 euros y el club otra de 700, en aplicación del art. 52.

El acta del colegiado madrileño Valentín Pizarro Gómez reseñó que el técnico fue expulsado por "dirigirse" a su "asistente de forma despectiva en los siguientes términos: "¡No nos pitas ni una!", habiendo sido advertido previamente".

El técnico, al término del partido, aseguró que no había dicho nada al árbitro, que únicamente dijo "en tono bajo" a su segundo: "no nos pita ni una y no ha sido en tono despectivo, ha sido con tono normal, y va y me expulsa, es que no podré hablar".

El Mallorca presentó alegaciones para intentar evitar la sanción a su técnico, respaldadas con un vídeo para demostrar la versión de su entrenador, en las que argumentó la existencia de un error material manifiesto y mantuvo que el técnico expulsado no cometió la acción consignada en el acta arbitral.

No obstante, el Comité indicó en su resolución que "resulta imposible deducir de la prueba aportada que fue esto realmente lo que ocurrió". "Si bien el técnico se dirigió al banquillo, también se aprecia como se coloca detrás del asistente, no siendo posible escuchar lo que dice en ese momento. Como se ha dicho, únicamente la prueba de un error material manifiesto puede desvirtuar la apreciación realizada por el colegiado y, en consecuencia, la veracidad de lo que hizo constar en el acta.", afirma

Respecto a la otra alegación del club referida a "la excesiva severidad de la reacción arbitral", Competición indicó que no es su labor "sustituir en ese punto la apreciación del colegiado, mejor situado para enjuiciar el hecho y las circunstancias que lo rodearon".

"Lo que corresponde al Comité de Competición es calificar dichos hechos de acuerdo al Código Disciplinario que debe aplicar, si es que no queda probado, como es el caso, el error material manifiesto. Procede, por tanto, la desestimación de las alegaciones y el mantenimiento de las consecuencias disciplinarias de la acción consignada en el acta arbitral", concluye.

Además de la sanción a Luis García, Competición también impuso un partido por acumulación de amonestaciones a los jugadores Tomás Alarcón Vergara (Cádiz CF), Damián Suárez (Getafe) y Brais Méndez (Cleta de Vigo) y uno también, por doble amonestación con ocasión de un encuentro, a Íñigo Martínez (Athletic Club), José Gutierrez (Elche) y Aleksandar Sedlar (Mallorca).