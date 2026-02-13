Cambio radical en la convocatoria del Cádiz CF

La expedición del Cádiz CF esta cada vez más cerca de Burgos, donde juega este sábado (16:15 horas), aunque antes hace parada en Gijón este viernes para llevar a cabo el último entrenamiento de la semana. La convocatoria se ha conocido en la mañana de este viernes y Gaizka Garitano ha variado sus planes iniciales.

La lista de jugadores que estarán en el estadio El Plantío es la siguiente: Víctor Aznar, David Gil, Rubén Rubio, Iza Carcelén, Caicedo, Jorge Moreno, Iker Recio, Pelayo, Arribas, Mario Climent, Raúl Pereira, Moussa, Ortuño, Diarra, Joaquín González, Álex Fernández, De la Rosa, Antoñito Cordero, Ontiveros, Dawda Camara, García Pascual, Roger y Dómina.

En esta expedición de 23 jugadores no se encuentra finalmente Suso Fernández, a pesar de que ya tiene el alta médica y de que el técnico del Cádiz CF anunciara que se lo llevaba citado a Burgos. Posiblemente el entrenador vasco ha preferido esperar una semana más para que el mediapunta coja ritmo en los entrenamientos para llegar en un mejor tono físico al Cádiz CF-Real Sociedad B, previsto para el lunes 23 de febrero (20:30 horas).

Garitano estaba convencido de esa llamada a Suso haciendo valer el hecho de contar con los mejores sobre el verde, pero ese momento tiene que esperar una jornada más. El gaditano está llamado a ser una pieza determinante en lo que resta de temporada para ayudar al equipo a recuperar su rumbo.

En cuanto a la convocatoria, vuelve Jorge Moreno tras cumplir sanción ante el Almería (1-2), así como Caicedo, ya recuperado de su dolencia. Se quedan fuera el sancionado Brian Ocampo y el mencionado Suso aunque ya dispone del alta médica. Tampoco va Kouamé, que está desarrollando un trabajo especial en las instalaciones de El Rosal.