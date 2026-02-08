El Cádiz CF sólo sabe perder (1-2)

El Cádiz CF es un conjunto perdedor. No sabe ganar, ni siquiera empatar. El paetido contra Almería se resolvió con una derrota (1-2) que no mereció pero que se buscó por su alarmante falta de acierto en las dos áreas. El Cádiz CF falló demasiado y acumuló su cuarto varapalo consecutivo que le coloca en la triste realidad cada vez más lejos de grandes objetivos.

Los anfitriones fueron condescedientes atrás mientras Dawda Camara se erigió en el protagonista en ataque por sus continuos fallos en el remate. Parecía imposible no ver puerta con tantas ocasiones, pero no fue capaz de transformar ninguna en una tarde para olvidar. El Cádiz CF fue de menos a más aunque no fue capaz de culminar su reacción. La crisis es una evidencia como demuestran los resultados.

Pelayo Fernández ocupó la plaza libre en el eje de la defensa y también regresaron al once Brian Ocampo y Dawda Camara integrados en el clásico 4-4-2 por el que Gaizka Garitano apuesta desde el crepúsculo de la primera vuelta.

Los locales sufrieron muy pronto la enorme pegada del Almería, que cobró ventaja en su primera llegada en el minuto 5. Moussa Diakité y Pelayo Fernández anduvieron muy blandos y Miguel de la Fuente, mucho más listo, sirvió a Arribas en el corazón del área para que el atacante definiese con un certero disparo raso con el que coló la pelota en la portería junto a un poste.

El tempranero 0-1 fue un mazazo en toda regla que obligó al Cádiz CF a ir a remolque una vez más, una fea costumbre adquirida de manera constante desde el comienzo de la segunda vuelta. Tenía tiempo de sobra para dar la vuelta, como una semana atrás en Huesca, donde no lo había conseguido.

No cabía otra opción que ir a por el empate antes poder pensar en algo más. La remontada era una misión casi imposible si se tiene en cuenta que aún no ha logrado ni una esta temporada.

Las dificultades de los locales en la labor ofensiva contrastaron con la contundencia de los visitantes. Cinco minutos después de un inocente tiro de Antoñito repelido con facilidad por el cancerbero, Dawda remató alto cuando lo tenía todo a favor a dos metros de la portería.

No acertó el Cádiz CF y el que sí lo hizo de nuevo fue el cuadro rojiblanco para poner tierra de por medio. En el 25, Iza Carcelén y Víctor Aznar no se entendieron para ver quién a iba a por un balón sin aparente peligro. No fue ninguno de los dos y Jon Morcillo aprovechó esa indecisión para hacerse con el esférico y fabricar un gol antológico. El extremo regateó al portuense, dejó en el suelo con una pisada a Pelayo y al portero y definió con suavidad junto al poste.

El 0-2 pareció ser la puntilla para un equipo en la lona que además recibió una sonora pitada de una afición de todo menos contenta. Pero los amarillos no se rindieron y justo después de la media hora retomaron el pulso con un gol de Álvaro García Pascual. Mario Climent centró desde el costado izquierdo, el benalmadense controló el cuero sin la más mínima oposión y fusiló a placer para poner el 1-2 y acortar distancias en el marcador.

Los locales reaccionaron cuando peor estaban con un tanto que dio paso a sus mejores momentos en la recta final de la primera mitad. Apretaron y tiraron a puerta, como el propio García Pascual con testarazo abortado por Andrés Fernández o un misil lejado de Sergio Ortuño que el guardameta neutralizó con un despeja a dos manos. Eso sí, Víctor Aznar sostuvo a los suyos con una gran parada tras un remate a bocajarro de Arribas.

El 1-2 al descenso dejó en el aire la resolución de un encuentro con idas y venidas en el que podía pasar de todo. El Almería salió en la reanudación con el control de la pelota pero fue Dawda el que desperdició la ocasión más clara de su vida. En el 50, se plantó solo delante del portero con tiempo de sobra para decidir pero eligió mal y su picadita estrelló el balón contra Andrés Fernández para desesperación de una afición que no podía creerse semejante pifia.

No era la tarde del delantero cedido por el Girona. En el 56, se quedó otra vez solo dentro del área pero tiró fuera. Con un poco de acierto, es posible que el Cádiz CF no fuese perdiendo a esas alturas del partido.

Los visitantes también generaron oportunidades. En el 58, Víctor Aznar despejó la pelota tras un remate cercano de Embarba. En el 64, polémica por una clara mano de Bonino dentro del áreo que ni el árbitro ni el VAR consideraron penalti por mas que protestaron los locales.

El empate se resistía y Garitano empezó a mover el banquillo con la entrada de Javier Ontiveros en plena oleada ofensiva. Mientras, Dawda seguía a lo suyo. En el 69, culminó una buena acción individual con un remate al poste cuando parecía que lo fácil era poner la pelota en la portería.

El Cádiz CF no detuvo su asedio que llegó a ser asfixiante. Acorraló a su rival pero le faltó el acierto necesario para evitar un nuevo revés. El entrenador puso en acción a Álex Fernández y Raúl Pereira sin modificar el dibujo. Atacó sin respiro el equipo de casa frente a un contrincante que acumuló hombres atrás.

Garitano arriesgó a la desesperada en el tramo final con De la Rosa y Roger Martí, los últimos en saltar al césped. El balón entró una y otra vez en el área visitante, pero sin recompensa. En el 87, Pelayo Fernández remató alto en una clara ocasión. En la siguiente acción, Víctor Aznar evitó el 1-3 en un mano a mano con Leo Baptistao. En el 91 se repitió la secuencia.

Ficha técnica

Cádiz CF: Víctor Aznar, Iza Carcelén, Pelayo Fernández, Iker Recio, Climent (Pereira, 72'), Moussa Diakité, Ortuño (Álex Fernández, 72'), Antoñito (De la Rosa, 83'), Brian Ocampo (Ontiveros, 62'), Dawda (Roger Martí, 83') y García Pascual.

Almería: Andrés Fernández, Luna (Chirino, 65'), Nelson Monte, Bonini, Álex Muñoz, Baba, André Horta (Gui Guedes, 46'), Morcillo, Arribas (Rodrigo Ely, 78'), Embarba (Leo Baptistao, 65') y De la Fuente (Arnau, 75').

Goles: 0-1 (5') Arribas. 0-2 (25') Morcillo. 1-2 (31') García Pascual.

Árbitro: Andrés Fuentes Molina (comité valenciano). Amonestó a los locales Iza Carcelén (7'), Climent (27'), Brian Ocampo (57') y De la Rosa (tras el pitido final), y a los visitantes Embarba (13'), Baba (78').

Incidencias: Partido correspondiente a la 25ª jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Nuevo Mirandilla. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Manolín Bueno, ex jugador del Cádiz CF que falleció el sábado.