La gran novedad en la convocatoria del Cádiz CF

La actualidad deportiva del Cádiz CF se presenta esta jornada con novedades significativas, pero con una noticia muy positiva por encima de todas las demás. Gaizka Garitano lo comunicó en rueda de prensa y ya es una realidad que se verá en Burgos.

Las bajas del equipo. "A falta de un entrenamiento en Gijón, viaja algún jugador que tenemos un poco tocado". Todo ello con la sanción federativa que pesa sobre Brian Ocampo y con Kouamé con un plan especial de trabajo. "Sigue con su periodo de entrenamiento intensivo, trabaja mañana y tarde y, aunque no viaja, está cerca de estar bien y pronto estará en dinámica de poder ser escogido".

Pero las palabras más esperadas las pronunció el entrenador del Cádiz CF a cotinuación. "Suso entrará en la convocatoria, ha hecho un par de días de entrenamiento y hemos recuperado también a Caicedo". Profundizando sobre el atacante gaditano, dijo que "está médicamente apto, pero no para muchos minutos". "Veremos si en el transcurso del partido puede ayudarnos, a ver qué tal se encuentra él, queremos recuperarlo porque es muy importante para nosotros".

En cuanto a todo lo que está dando que hablar la baja forma de Javier Ontiveros, Garitano se aferraba a su esperanza en ese sentido. "Intentaremos ganar en Burgos sacando el máximo rendimiento a los mejores jugadores que tenemos y Ontiveros es uno de ellos".

También salió el nombre de Pelayo Fernández, titular ante el Almería (1-2) por la sancion de Jorge Moreno. "Pelayo es un jugador que ha ido mejorando mucho, hizo un buen partido el otro día y te da mucho con balón".

Cabe recordar que Suso llevaba de baja desde finales del pasado mes de noviembre, cuando el entrenador confirmó que tenía que parar y ese proceso se ha alargado por encima de los dos meses. Con la crisis actual del equipo se espera al gaditano como parte de la solución a esos males.