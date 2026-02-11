La imagen más esperada en el Cádiz CF: Suso está de vuelta

Sin duda es la imagen del día, de la semana y de mucho tiempo en el Cádiz CF. El entrenamiento de este miércoles, 11 de febrero, dejó en el campo Ramón Blanco, en El Rosal, la presencia de Suso Fernández junto al grueso de la plantilla. Es otro paso para seguir restando fechas al calendario hasta ver de nuevo al gaditano en competición oficial.

Fue a finales del pasado mes de noviembre cuando Gaizka Garitano confirmaba que Suso tendría un tiempo en la enfermería como consecuencia de una lesión. Un periodo que se ha extendido demasiado porque han pasado casi dos meses y medio desde la última vez que el futbolista estuvo en activo.

Las fases por las que ha pasado el Cádiz CF sin Suso son las siguientes: triunfos sobre el Córdoba, el Zaragoza, el Castellón y el Sporting de Gijón, empate contra el Deportivo y derrota en casa ante el Racing de Santander. Esta es la parte buena que permitió al equipo amarillo asomarse por la zona noble. La parte mala son las cuatro derrotas consecutivas actuales que lo han frenado en seco.

Es decir, que sin el ex sevillista el conjunto de Garitano ha saboreado un poco todo y no vale aquello de que sin él se acumuló una gran racha (13 de 18 puntos posibles) porque también sin él lleva cero puntos de los últimos 12.

El Cádiz CF necesita a jugadores que marquen la diferencia sobre el verde y Suso es uno de los que da ese perfil. El otro caso claro es el de Javier Ontiveros, si bien no atraviesa por su mejor momento y está siendo objeto de críticas por su estado físico y su rendimiento.

La noticia más llamativa es que Suso se asoma de nuevo por el campo de trabajo para estar cerca de sus compañeros y lejos de una enfermería que le ha acompañado demasiado tiempo. Su ritmo de trabajo en los próximos días irá marcando la disponibilidad para incluirle en una convocatoria ahora que tanto necesita el Cádiz CF de su talento.