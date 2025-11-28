Suso, baja en el Cádiz CF hasta el próximo año

El Cádiz CF atraviesa un momento muy complicado tras dejar atrás un excelente comienzo de temporada. De residir en el pico más alto de la clasificación pasa ahora a tratar de frenar una caída que poco a poco le puede conducir a la zona de descenso.

El conjunto amarillo afronta la 16ª jornada de LaLiga Hypermotion con la necesidad de reaccionar en el terreno del Córdoba después de la reciente derrota en casa (1-2) frente a la Cultural y Deportiva Leonesa. El entrenador, Gaizka Garitano, se ve obligado a hacer algún retoque en la alineación.

Y es que el Cádiz CF se queda por un tiempo sin su futbolista de referencia en ataque. El técnico confirmó el viernes que Suso sufre una lesión que le hará estar unes mes de baja. Si se tiene en cuenta que la competición oficial se interrumpe el próximo 21 de diciembre para dar paso a las vacaciones navideñas, el jugador no podrá estar disponible (salvo una rápida recuperación) hasta enero de 2026.

Suso fue el fichaje de estrella de los amarillos para la campaña 2025-26. No pudo hacer la pretemporada con normalidad por molestias aunque sí empezó la Liga. Acumula 14 partidos, todos como titular, aunque sólo ha jugado cinco hasta el pitido final.

La ausencia de Suso supone un serio contratiempo para un equipo al que le cuesta la misma vida hacer gol (ha marcado sólo dos en los últimos seis episodios). La baja de Suso se une al mal estado de forma de Javier Ontiveros, que no está teniendo continuidad por problemas de pubis, aunque el marbellí en principio viaja a Córdoba y quizás disponga de más minutos en el último encuentro, en el que sólo jugó un cuarto de hora en la recta final.

El preparador cadista se las tiene que arreglar para formar el mejor ataque posible entre los efectivos que están a su disposición. Suso se pierde los encuentros ligueros ante el Córdoba (domingo 30 de noviembre), Racing de Santander (domingo 7 de diciembre), Real Zaragoza (sábado 13 de diciembre) y Castellón (domingo 21 de diciembre) además del compromiso de la Copa del Rey contra el Real Murcia (miércoles 3 de diciembre). Son las citas pendientes antes del parón navideño.

El gaditano vuelve después del breve descanso de invierno a la espera de saber si está en condiciones de ayudar al equipo amarillo en el choque contra el Deportivo de la Coruña que se disputa en Riazor el fin de semana del 3-4 de enero en el primer envite de 2026. Suso es fijo en las alineaciones y sin su participación el Cádiz CF tiene un problema en la tarea ofensiva.