El peligro del Cádiz CF en la clasificación si obtiene un mal resultado en Córdoba

El Cádiz CF encara la 16ª jornada de LaLiga Hypermotion con la necesidad de aplicar de una vez el verbo ganar que no ha puesto en prácica en los últimos seis compromisos. La visita al terreno del Córdoba (domingo 30 de noviembre a partir de las 18:30 horas) es más importante después de la reciente derrota en casa (1-2) frente a la Cultural y Deportiva Leonesa.

El conjunto amarillo va en caída libre en las últimas semanas como reflejan las cifras: sólo tres puntos de 18 en las últimos seis envites. De residir en la zona noble de la clasificación ha pasado a la octava posición y corre serio peligro de seguir perdiendo plazas y con ello acercarse a los puestos de descenso. Entre la séptima que ocupa precisamente el Córdoba y la 17ª en manos del Huesca hay una corta distancia de tres puntos (21-18) que puede propiciar numerosos movimientos en una sola jornada.

La única manera que tiene el Cádiz CF de asegurar que no baja más puestos en la tabla es con una victoria que además le valdría para superar a su adversario, con el que está empatado a 21 puntos. Si no gana puede seguir cayendo y si pierde se puede complicar mucho la vida.

En el peor de los casos, el equipo entrenado por Gaizka Garitano puede perder hasta siete posiciones si obtiene un mal resultado en el Nuevo Arcángel y además se dan marcadores en otros campos que son perjudiciales para sus intereses.

El Ceuta (9º con 21 puntos) recibe al Burgos; el Real Valladolid (10º con 20) ejerce de local frente al Málaga (15º con 18); la Cultural (11º con 20) juega en casa ante el Granada; el Sporting de Gijón (12º con 20) se enfrenta al Andorra en El Molinón; el Albacete (13º con 19) se mide al Deportivo de La Coruña en el Carlos Belmonte; la Real Sociedad B (14º con 18) visita al Mirandés; el Leganés (16º con 18) comparece en el campo del Real Zaragoza; y el Huesca (17º con 18) viaja a Almería.

En el mejor supuesto, el Cádiz CF puede regresar a la zona de fase de ascenso si es capaz de ganar en Córdoba y además el Castellón (sexto con 22 puntos) no doblega en su feudo a la Unión Deportiva Las Palmas. El sexto peldaño es el mejor escenario para los gaditanos en el capítulo 16.