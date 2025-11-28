El galimatías de Garitano para hacer la alineación del Cádiz CF tras señalar a sus jugadores

La plantilla del Cádiz CF se ejercita durante la semana con la vista puesta en el partido contra el Córdoba de la 16ª jornada de LaLiga Hypermotion que se disputa el domingo 30 de noviembre en el estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel (a partir de las 18:30 horas). El conjunto amarillo afronta el duelo andaluz con la necesidad de reaccionar después de la dura derrota en el estadio Nuevo Mirandilla ante la Cultural Leonesa que ahondó en la dinámica negativa en la que está inmerso.

La gran incógnita es el once inicial que despliega Gaizka Garitano. No es una alineación cualquiera tras haber arremetido contra sus jugadores minutos después del varapalo en casa contra un recién ascendido. En el minuto 38 entrenador hizo dos sustituciones y sacó del campo a Yussi Diarra y Iuri Tabatadze, pero dijo que "no era un problema de los dos que he cambiado, si hubiera podido hacer ocho cambios los hubiera hecho".

La pregunta es si ahora que sí puede acometer todos los movimientos que quiera de cara al nuevo envite del campeonato, el técnico hace al menos esos ocho cambios o mantiene buena parte bloque por el que se decantó el pasado fin de semana. Ocho variaciones supondría una revolución en un once con no pocos jugadores que son titulares de manera habitual.

El dilema está servido. ¿Una alineación casi nueva o continuidad? Es más que probable que el Cádiz CF salte al césped con novedades. La cuestión es cuál es el alcance de las rotaciones, cuáles son las posiciones afectadas y quiénes son los futbolistas que pagan los platos rotos. Todo apunta sobre todo a cambios en el centro del campo y en los extremos, pero hay que esperar a la convocatoria y después a una hora antes del inicio del partido para conocer cuál es la decisión del 'míster'. El cuadro gaditano está obligado a remontar el vuelo en una cita bastante complicada.