Garitano se juega su puesto en el Cádiz CF

Pocos podían imaginar que seis jornadas después de alcanzar el liderato, el CádIz CF iba a estar sumergido en una crisis con dos vertientes unidas entre sí: malos resultados y pésimo juego. De ser la referencia de LaLiga Hypermotion ha pasado a ser uno más con síntomas de decaimiento y sin signos de recuperación.

Nadie sabía entonces que aquella victoria (1-0) sobre el Huesca que condujo al Cádiz CF a lo más alto de la clasificación fue en realidad el prólogo de una caída que de momento no tiene fin. Los seis capítulos siguientes hasta llegar al 15 cambiaron de manera radical un rumbo que se ha vuelto errático. Las cifras reflejan con mucha claridad la dinámica negativa.

El conjunto amarillo es, junto con el Andorra, el único de Segunda División que no conoce el triunfo en los seis encuentros más recientes de los que sólo ha sumado tres puntos de 18 y ha marcado únicamente dos goles. No hay un equipo que haya logrado menos puntos durante esa secuencia (el Andorra y el Mirandés también tres).

El mundo del fútbol se mueve en función de los resultados. El entrenador, Gaizka Garitano, además de cargar contra sus jugadores poco después de la dolorosa derrota (1-2) frente a la Cultural Leonesa en el estadio Nuevo Mirandilla, reconoció que vive su momento más delicado desde su aterrizaje en el club.

El técnico vasco está curtido en mil batallas. Camina hacia los 500 partidos en su carrera en los banquillos y sabe mejor que nadie que los marcadores son los que marcan el destino de los entrenadores. Seis jornadas seguidas sin ganar son demasiadas para cualquier equipo y ahora en el Cádiz CF se halla en uan situación complicada.

Garitano empieza jugarse su puesto en el cuadro gaditano, que poco en más de un mes ha pasado del primer al octavo puesto y no detiene su caída. La solución pasa por vencer sin más demora. Ganar es la clave. Si el Cádiz CF lo consigue a corto plazo, volverá la tranquilidad al vestuario y al banquillo. En caso contrario, la continuidad del entrenador puede correr peligro pese a que el coordinador de la dirección deportiva, Juan Cala, manifestó hace diez días la intención de proponer a los máximos responsables del club la renovación del técnico.

La visita al terreno del Córdoba (episodio número 16) el último domingo del mes de noviembre adquiere una enorme importancia. O el equipo amarillo da un paso al frente de manera inmediata o los problemas pueden ir a más en plena recta final de la primera vuelta.