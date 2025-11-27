Tranquilidad o sufrimiento, el escenario del Cádiz CF tras el derbi andaluz

Restan seis jornadas para que finalice la primera vuelta en Segunda División, pero en el Cádiz CF se mira a la cita de Córdoba como un encuentro muy importante por la dinámica en la que ha entrado el equipo desde hace un mes y medio. Son seis jornadas sin ganar y, lo que es peor, dejando síntomas preocupantes en el terreno de juego que tocaron fondo el pasado domingo contra la Cultural Leonesa (1-2).

A pesar de que quedan 81 puntos en juego hasta que finalice la competición liguera y que es una cifra más que sobrada para conseguir los objetivos, para ir sumando lo que hay en juego cada semana un equipo tiene que mostrar argumentos sólidos, que no es precisamente el caso del Cádiz CF.

La cita en Córdoba el próximo domingo 30 de noviembre (18:30 horas) puede marcar un antes y un después en la trayectoria del equipo. Respirar gracias a un marcador favorable o alimentar el sufrimiento o la inquietud si se prolonga la caída con otro resultado adverso que, dependiendo de lo que suceda en el resto de partidos de la jornada, podría hacer perder dos o tres posiciones en la tabla clasificatoria.

El Nuevo Arcángel es un examen a la fortaleza física y mental de un equipo amarillo que salió muy tocado del choque ante la Cultural Leonesa, aún más con lo sucedido con los cambios antes del descanso y las declaraciones de Gaizka Garitano a la conclusión del encuentro. La sinceridad del entrenador han sido balas hacia el vestuario y hacia él mismo.

En Córdoba, estará en juego el crédito del Cádiz CF, la capacidad del cuerpo técnico y de los jugadores, la realidad de un proyecto que ha empezado a tambalearse y la calma tensa de una masa social que aún no se ha manifestado y que, en caso de no cambiar la mala tendencia, podría empezar a buscar responsables en el próximo partido en el Nuevo Mirandilla.

Por todo eso y más, el derbi andaluz en Córdoba tiene una gran importancia en el futuro más inmediato del conjunto amarillo y de algunos de sus protagonistas en el banquillo y el terreno de juego.