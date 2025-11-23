El Cádiz CF es una ruina (1-2)

El Cádiz CF sigue en caída libre. La pregunta empieza ser cuál es su suelo ante el empeño de dejarse puntos en el camino lastrado por su pésimo juego y sun incapacidad para obtener resultados positivos. Ya ni siquiera se agarra al asidero del estadio Nuevo Mirandilla, escenario de una nueva derrota que abunda en su prolongado hundimiento.

El conjunto amarillo perdió con todo merecimiento ante la recién ascendida Cultural Leonesa. El 1-2 no pudo ser más decepcionante porque además dilapidó la renta que había adquirido con prontitud. Ni con un gol de ventaja fue capaz de sumar un solo punto y para colmo falló un penalti. Una tarde, otra más, para olvidar y ya son seis las jornadas consecutivas sin vencer con sólo tres puntos de 18. La caída de la zona de fase de ascenso ya es una realidad.

Gaizka Garitano agitó la alineación con cinco novedades ante la necesidad de reaccionar después de tanto tiempo sin ganar y sin marcar. Se inclinó el técnico por un once con vocación ofensiva pero su apuesta le salió tan mal que tuvo que corregirla antes incluso que el descanso. El equipo amarillo ofreció bochornosa una primera parte, arrastrado por la deriva negativa de los últimos tiempos. Salió agarrotado, con saque de esquina en contra los primeros tres minutos una falta de coordinación entre Víctor Aznar y Bojan Kovacevic que obligó al cancerbero, fuera de la portería, a estirar un brazo para despejar y evitar males mayores.

Los locales no tardaron en aparecer en ataque y la primera y única ocasión clara que fabricaron en la primera mitad acabó con la pelota en el interior de la portería contraria. En el minuto 12, Iza Carcelén halló una fisura en la muralla leonesa y tras recibir de Suso se coló por la banda derecha, centró raso al primer palo en el área pequeña, Álvaro García Pascual no pudo rematar estorbado por un oponente y Efe Aghama, atento, cazó el balón suelto y empujó con la zurda sin oposición para poner el 1-0. El joven extremo marcó su primer gol como profesional y lo celebró con un baile.

El nigeriano puso fin a la larga sequía del Cádiz CF, pero la ventaja duró menos de diez minutos fruto de la inapetencia de un equipo borrado del mapa por un rival que sí puso toda la carne el asador. Superado en el centro del campo y en la defensa e inexistente en ataque, sólo podía pasar lo que pasó, la merecida remontada de los foráneos.

El 1-0 era tan engañoso que duró muy poco. Los visitantes estaban jugando mejor, no merecían ir por debajo en el marcador y restablecieron la igualada en el 21 en una acción de estrategia a balón parado que ejecutaron con precisión y con la que dejaron en muy mal lugar a los gaditanos y a su sistema defensivo. Sacó de esquina Lucas Ribeiro, Barzic hizo completamente solo un recorrido desde el segundo palo a la zona central del área y desde allí, sin que nadie le molestase, conectó un cabezazo letal con el que alojó el cuero en la portería para firmar el 1-1.

El empate reflejó la superioridad de una Cultural que fue a más frente a la desesperante pasividad de los locales. El segundo gol del cuadro norteño se veía venir y no llegó antes porque el colegiado invalidó en el 30 el tanto de Luis Chacón por una falta previa de un compañero suyo sobre Sergio Ortuño.

El naufragio de los amarillos era absoluto, hundido, casi sin cruzar la línea central y sometido por un adversario que no paró de atacar. En el 32, Víctor Aznar evitó el gol tras un zurdazo de Mboula pero nada pudo hacer para que en el 37 se impusiera la cruda realidad con el tanto de Manu Justo tras recibir un excelente servicio de Lucas Ribeiro.

El 1-2 acabó con la paciencia de una afición que no entendía nada. La paciencia de Garitano había saltado por los aires antes de ese gol porque ya había ordenado dos sustituciones. En el 38, entraron Moussa Diakité y Brian Ocampo y se fueron Diarra y Tabatadze, como si no hubiesen jugado aunque no fueron los únicos culpables del desaguisado. El entrenador tuvo que rectificar sobre la marcha poco antes del intermedio. La pitada de la hinchada fue considerable.

El Cádiz CF salió con otra cara en la segunda mitad, con la presencia de Roger Martí en lugar de Efe Aghama. Dos delanteror puros en busca de goles. En la primera jugada, García Pascual remató al poste tras un centro de Suso. Casi sin respiro, un derechazo lejano del malagueño bien digirido a puerta lo desvió Edgar Badia.

Los amarillos salieron en modo arrolllador. En cinco minutos hicieron más que en toda la primera parte aunque en el 50 desperdiciaron la oportunidad del empate tras un penalti por derribo a Roger Martí dentro del área. Suso lo lanzó peor que mal, más que un tiro fue un pase raso a Edgar Badia, que atrapó le pelota sin la más mínima dificultad.

Sin tiempo para lamentaciones, los de casa no tenía otro camino que atacar sin tregua para al menor esquivar una nueva derrota. El arreón inicial dio paso a una fase plana, con escasos argumentos para generar ocasiones. Más del penalti fallado, por momentos estuvo más cerca el 1-3 que el 2-2. En el 65, Víctor Aznar respondió con una grada parada a un misil cercano de Luis Chacón.

Los amarillos arriesgaron y dejaron espacios atrás. El cuadro leonés se guareció en su parcela para intentar sorprender a la contra. En el 68, de un saque de esquina nació una opción clarísima de Roger Martí con un cañonazo a bocajarro que no fue gol de milagro porque el balón tocó en las dos piernas del guardameta y se quedó girando sobre sí mismo justo antes de la línea de portería.

El tiempo corrió más que nunca y la sombra de la derrota se agigantaba. La mejoría del Cádiz CF en la segunda parte era insuficiente y con la linea defensiva adelantada, la Cultural dispuso de ocasiones para sentenciar el partido. En el 70, un tro de Luis Chacón se escapó muy cerca de un poste y en el 74 Tresaco, solo delante del arquero, disparó al palo.

Con todo perdido, Garitano se jugó la carta de Javier Ontiveros en el último cuarto de hora. Quedaba el último arreón no exento de incertidumbre. En el 88, Edgar Badia sacó la pelota en línea de portería cuando parecía imposible evitar el gol. El VAR despejó la duda. El balón no entró.

Ficha técnica

Cádiz CF: Víctor Aznar, Iza Carcelén Kovacevic, Iker Recio, Climent, Ortuño (Ontiveros, 76'), Diarra (Moussa Diakité, 38'), Tabatadze (Brian Ocampo, 38'), Efe Aghama (Roger Martí, 46'), Suso y García Pascual.

Cultural Leonesa: Edgar Badia, Calero (Víctor García, 80'), Rodri Suárez, Barzic, Hinojo, Thiago Ojeda, Selu Diallo, Mboula (Tresaco, 60'), Luis Chacón, Lucas Ribeiro (Yayo, 60') y Manu Justo (Diego Collado, 80')

Goles: 1-0 (12') Efe Aghama. 1-1 (21') Barzic. 1-2 (37') Manu Justo.

Árbitro: Carlos Muñiz Muñoz (comité aragonés). Amonestó al local Iker Recio (57') y al visitante Thiago Ojeda (27').

Incidencias: Partido de la 15ª jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Nuevo Mirandilla.