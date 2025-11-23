Garitano: "Lo del primer tiempo no se puede permitir; si hubiera podido cambiar a ocho, lo hubiera hecho"

Una rueda de prensa sin desperdicio. Gaizka Garitano 'reventó' en la comparecencia ante los medios de comunicación después de la derrota de su equipos a manos de la Cultural Leonesa (1-2). Un marcador que profundiza todavía más el mal momento del equipo, que eleva ya a seis las jornadas sin ganar.

Sensaciones del técnico del Cádiz CF. "Hemos empezado muy mal, sin energía ni actitud. Lo peor desde que estoy aquí", aclarando que "no era un problema de los dos que he cambiado porque podía haber cambiado a ocho". "En el segundo tiempo sí hemos sido nosotros, pero estoy muy decepcionado con lo del primer tiempo, de cómo hemos salido con dos corners en un minuto. En el segundo tiempo hemos podido empatar, aunque tampoco hemos tenido esa suerte".

Situación al frente del Cádiz CF. "Estamos en un momento delicado, el más delicado desde que llegué. Lo del primer tiempo no se puede permitir. No hemos ganado ningún duelo y si no te impones al que tienes al lado es muy difícil. Luego en el segundo tiempo sí hemos robado y ganado duelos".

La apuesta con los cambios. "Buscábamos dos puntas para tener gente en el área al estar dos rematadores", pero Garitano regresaba a su quebradero de cabeza ante la Cultural Leonesa. "En el primer tiempo faltaba energía, apretar y pelear. En el segundo sí hemos jugado con más intensidad y hemos podido remontar. Pero me quedo con el disgusto de cómo hemos salido al campo", se lamentaba.

Lejos de 'su' Cádiz CF. "Ahora mismo no estamos en lo que queremos; el segundo tiempo sí se parece a lo que buscamos. Ellos en el primer tiempo han sido bastante mejores que nosotros. Me voy preocupado de no ser nosotros en esos primeros 45 minutos", añadiendo que "normalmente tenemos buena actitud, pero la intensidad de la segunda parte no tiene nada que ver con la de la primera". "Los rivales tienen calidad y hay que ganar los duelos".

Los dos cambios antes del descanso. "El equipo necesitaba una reacción. Un equipo que estaba jugando sin alma... No he personalizado los problemas en esos dos jugadores. Si hubiera podido hacer ocho cambios lo hubiera hecho". Y defendía la cara más ofensiva tras el descanso. "En la segunda parte hemos tenido ocasiones de gol para sacar un mejor resultado. En el segundo tiempo el equipo ha sido el que tiene que ser. Hemos tenido siete finalizaciones entre palos. Pero nos queda la frialdad con la que hemos empezado. No lo entiendo. Hay que hacer autocrítica porque no podemos salir así".

Garitano entiende que lo que ahora vive en sus carnes "pasa en todos los equipos y hoy ha sido a nosotros". "Dos corners en un minuto y el rival más intenso, y no es normal porque nosotros somos une equipo de eso".

Los escasos minutos a Ontiveros, del que reconoce que está con problemas físicos. "Está mal físicamente. No entrena por problemas de pubis. Si no está bien, no le puedes poner. Si tampoco entrena... le pongo lo que puedo. El problema es que no está bien", aclarando que "no dependemos de ningún jugador porque todos han tenido sus oportunidades. Si jugamos como el segundo tiempo, ganaremos partidos".