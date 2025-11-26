Yussi Diarra, señalado en el Cádiz CF antes de reencontrarse con el Córdoba

Un centrocampista del Cádiz CF que fue un auténtico referente en el Córdoba y, desde que decidió cerrar su etapa en El Arcángel, anda lejos de su mejor versión. Yussi Diarra volverá a enfrentarse al conjunto blanquiverde este domingo (18:30 horas) en un momento especialmente delicado para él, tras verse señalado en la última derrota del equipo amarillo como uno de los grandes culpables, al ser sustituido por su entrenador antes de llegar ni tan siquiera al intermedio del duelo en el Nuevo Mirandilla.

Las aguas bajan revueltas por el Cádiz CF, pues el equipo que dirige Gaizka Garitano acumula seis jornadas sin conocer la victoria. Una mala dinámica que ha puesto al técnico en la picota y que también ha evidenciado los problemas internos de un equipo que tocó fondo el pasado domingo ante la Cultural Leonesa (1-2). A pesar de que empezó ganando, dos goles del conjunto leonés dieron la vuelta al partido rápidamente y llevaron al técnico de los amarillos a tomar decisiones drásticas, haciendo sus dos primeros cambios en el minuto 38 de partido.

Esas sustituciones dejaron señalados a dos futbolistas, Yussi Diarra e Iuri Tabatadze, que abandonaron el terreno de juego con cara de pocos amigos y la sensación de verse en la diana cuando lo cierto es que muy pocos de sus compañeros estaban rindiendo a un nivel aceptable. El propio Gaizka Garitano reconoció posteriormente en la sala de prensa que, de haber podido, habría sustituido "a ocho o nueve jugadores", si bien no quiso cargar las tintas sobre los dos futbolistas relevados antes del descanso. Pero la realidad es que Diarra se vio inmerso en esas decisiones en plena crisis y vivió lo que sucede pocas veces, abandonar el terreno de juego antes del descanso sin mediar una lesión o la expulsión del portero.

Más allá de ese episodio, que ha tensado la relación entre los jugadores y su entrenador en una semana complicada en el Cádiz CF, lo cierto es que la temporada de Yussi Diarra en el conjunto amarillo no está siendo la esperada. El centrocampista maliense comenzó el curso como titular indiscutible -las cinco primeras jornadas-, pero en las últimas semanas ha ido perdiendo peso de manera puntual en el once inicial de los amarillos, con hasta tres partidos en los que se quedó sin minutos y otros tantos en los que partió desde el banquillo. Y es que su papel en el césped no convence, aunque tampoco parece ayudarle ese doble pivote porque en otros equipos ha estado más cerca del ataque.

El domingo, reencuentro con Iván Ania

A estas alturas del curso parece evidente que Gaizka Garitano no está siendo capaz de sacar el máximo desempeño de un futbolista que el curso pasado anotó cinco goles y repartió tres asistencias en su estreno en la Liga Hypermotion, a pesar de la decepción que supuso el descenso a Primera Federación del Tenerife, club que este pasado verano traspasó a Diarra al Cádiz CF en uno de los movimientos más importantes de la ventaja de fichajes estival.

Aunque en el Tenerife sí fue indiscutible, Diarra no llegó a alcanzar el nivel que mostró en sus dos temporadas en el Córdoba desde que abandonó la entidad blanquiverde. Especialmente notable fue su rendimiento en el curso del ascenso del conjunto blanquiverde, a las órdenes de un Iván Ania que le hizo mostrar su mejor versión y con el que se este domingo se reencontrará en El Arcángel. El técnico asturiano puso todo de su parte para que Diarra continuara en el Córdoba, pero el maliense decidió tomar otro rumbo y ahora pelea por recuperar el protagonismo que está perdiendo en el Cádiz CF con el paso de las jornadas.