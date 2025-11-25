El pasado en el Cádiz CF del entrenador del Córdoba

En el Córdoba se encuentra como entrenador un viejo conocido del Cádiz CF, cuya camiseta se enfundó en el curso 2005-06, después del ascenso a Primera División de la mano de Víctor Espárrago. Iván Ania fue anunciado como refuerzo ante el asombro generalizado por su procedencia de Segunda División -Nàstic de Tarragona- para un proyecto en la elite. Fue la apuesta del club y del entrenador, que no salió como cabía esperar.

Iván Ania, ahora entrenador del Córdoba, fue hace 20 años una de las caras nuevas de un Cádiz CF que regresaba a Primera 12 años después de su última estancia. Era una ocasión para hacerse con un hueco entre los elegidos, si bien entre unos y otros no se acertó con la plantilla ni tampoco con la dirección técnica de un equipo amarilo que acabó descendiendo en la penúltima jornada de Liga.

El Iván Ania futbolista disputó 13 partidos con el Cádiz CF (nueve como titular), divididos en nueve de Liga y cuatro de Copa del Rey, con un total de 639 minutos en ambas competiciones y un gol en el torneo del ko. Se da la curiosa circunstancia de que en la competición liguera no conoció la victoria en ninguna de las nueve ocasiones en las que fue elegido por Espárrago, dentro de esa dura pugna con un competidor como Jonathan Sesma. Fueron cinco empates y cuatro derrotas.

El debut como futbolista del Cádiz CF tuvo lugar el 2 de octubre de 2005, en un choque contra el Celta en el viejo Ramón de Carranza, que acabó empate a un gol. Su despedida de amarillo fue el 23 de abril de 2006, en otra igualada (1-1), esta vez ante el Deportivo. Entre un partido y otro, Ania disputó cuatro encuentros de Copa del Rey, con victorias en Albacete, donde hizo un gol, y en Burgos, así como derrotas en el doble duelo contra el Espanyol.

El 5 de febrero de 2006, jugando en el campo del Villarreal, el hoy técnico cordobesista se fracturó la clavícula y ya sólo pudo disputar 19 minutos ante el Dépor en las 16 jornadas restantes desde que cayó lesionado. La dolencia del asturiano fue la puntilla a una campaña para olvidar en lo personal y en lo colectivo.

La 2005-06 fue la única temporada de Iván Ania en el Cádiz CF, al que verá cerca este domingo 30 de noviembre (18:30 horas) ya desde el banquillo y como rival de su equipo.