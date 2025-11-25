Córdoba, una de las salidas con más solera para el Cádiz CF

El Cádiz CF acude el próximo domingo, día 30 de noviembre (18:30 horas), al feudo del Córdoba para hacer frente a la 16ªª jornada de Liga. Una salida muy habitual a lo largo de la historia del actual equipo amarillo y sus antecesores. Y es que han sido 32 ocasiones en las que el Cádiz CF ha jugado en competición liguera en la capital cordobesa, además de cuatro visitas en Copa.

Salvo en Primera División, amarillos y blanquiverdes se han visto las caras en Segunda División, en la desaparecida Segunda B y en Tercera; la primera vez en 1940 y la última en mayo del presente año. Aquellos primeros antecedentes en la primera mitad del siglo pasado, corrieron por cuenta del Cádiz FC y del Hércules de Cádiz. Y es a partir de 1949 cuando lo hace el actual Cádiz CF.

El conjunto gaditano ha visitado al Córdoba 23 veces en la categoría de plata, cinco en la de bronce y cuatro en Tercera. De esos 32 desplazamientos en Liga, hay que contabilizar nueve victorias del Cádiz CF por siete empates y 16 derrotas. Pero curiosamente, el siglo XXI resultó muy fructífero para los cadistas cada vez que se presentaron en el Nuevo Arcángel, hasta la pasada campaña como consecuencia de un 4-2.

Han sido ocho veces con el saldo de cuatro triunfos, un empate y tres derrotas; todo ello entre los años 2003 y 2025, que fue la última vez que se vieron las caras después del ascenso cordobés desde Primera Federación. La campaña pasada se reencontraron con motivo del descenso del Cádiz CF y el ascenso del Córdoba.

El equipo amarillo perdió en Córdoba el curso pasado, pero antes de esa cita no lo hacía desde el 12 de febrero de 2010 (1-0), cuando un gol de Pepe Díaz le dejó sin puntuar en una campaña que acabó con el descenso a Segunda B siendo entrenador Víctor Espárrago. En los cordobesistas era Lucas Alcaraz el que asumía funciones de preparador.

Como dato curioso, recordar que el Córdoba fue el equipo invitado a la pasada edición del Trofeo Carranza, que se llevó el Cádiz CF en la tanda de penaltis después de acabar el encuentro empate a un gol.