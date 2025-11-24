El problema de Ontiveros en el Cádiz CF

El Cádiz CF dibuja una trayectoria nada tranquilizadora en las últimas semanas que le conduce a caer desde el liderato hasta la octava posición. El retroceso está reflejado en números que definen una clara curva descendente. La derrota en casa (1-2) ante el Cultural Leonesa el pasado domingo 23 de noviembre supuso un enorme varapalo porque de la esperada reacción se pasó a una decepción que agrava una situación delicada.

El último futbolista del Cádiz CF en saltar al césped del estadio Nuevo Mirandilla fue Javier Ontiveros. Gaizka Garitano le dio un cuarto de hora porque no está en condiciones de aportar mucho más. El marbellí anda muy lejos del altísimo nivel que ofreció en el mismo tramo de la pasada temporada 2024-25.

Ontiveros fue el jugador más destacado del equipo amarillo el pasado curso. Brilló con luz propia en su primer año como cadista y fue el máximo goleador de la plantilla con once goles (diez en la Liga y uno en la Copa del Rey).

A estas alturas del pasado ejercicio, Ontiveros llevaba siete tantos y ya se había erigido en el líder del ataque con su habilidad para el regate y su capacidad para ver puerta. Su rendimiento decayó en la segunda parte debido a una lesión que le obligó a para en la recta final.

Los problemas físicos azotan de nuevo al talentoso futbolista en la temporada que ahora está en marcha. Ontiveros y entra y sale y no termina de adquirir un estado de forma óptimo que le permita tener la regularidad que necesita todo jugador. El malagueño ha participado en una decena de encuentros aunque sólo cinco como titular para un total de 488 minutos. Lleva un gol (ante el Burgos).

En la rueda de prensa posterior al choque contra la Cultural, Gaizka Garitano explicó la situación actual de Ontiveros y fue muy claro. "Está mal físicamente", dijo antes de explicar el motivo: "No entrena por problemas de pubis. Si no está bien, no le puedes poner. Si tampoco entrena... le pongo lo que puedo".

"El problema es que no está bien", señaló el preparador cadista sobre el estado de Ontiveros una vez transcurrridos 15 capítulos ligueros.