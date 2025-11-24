Cae un nuevo entrenador en Segunda y la situación delicada de Garitano en el Cádiz CF

El Cádiz CF se complica la vida en las últimas semanas y no termina de reaccionar. La derrota en casa (1-2) ante la Cultural Leonesa agranda una herida que de momento no tiene cura. Ni el entrenador ni los jugadores consiguen enderezar el rumbo mientras reciben un baño de realidad con la salida de la zona de fase de ascenso. Tras el último varapalo, baja a la octava posición (la novena si el Real Valladolid puntúa en el campo de la Real Sociedad B la noche del lunes 24 de noviembre).

Gaizka Garitano sabe mejor que nadie que los entrenadores viven de los resultados y el Cádiz CF acumula seis jornadas seguidas sin ganar. "Estamos en el momento más delicado desde que llegué", reconoció después del duro revés del pasado domingo en el estadio Nuevo Mirandilla.

La Segunda División se convierte en uan trituradora de entrenadores. En la 15ª jornada de LaLiga Hypermotion cae un técnico más. Ya son ocho los equipos los que realizan movimientos en el banquillo en plena primera vuelta. El último es el Andorra, que prescinde de Ibai Gómez después de la mala dinámica de resultados, sin victoria en los últimos seis capítulos y con una derrota (1-3) ante el Castellón que agravó aún más la situación. El conjunto del Principado ocupa la 18ª posición con un solo punto de ventaja sobre la zona de descenso.

El director deportivo del Cádiz CF, Juan Cala, anunció la semana pasada que iba a proponer al club la renovación de Garitano justo en plena dinámica negativa. Con la nueva derrota, no parece que el responsable de la parcela deportiva haya pasado en unos días de querer renovar al 'míster' a promover su destitución. La continuidad de Garitano parece garantizada al menos hasta la próxima jornada, en la que el conjunto amarillo afronta una complicada visita al terreno del Córdoba. Un nuevo varapalo podría complicar el futuro del entrenador.

Clubes que han cambiado de técnico

Castellón: Despidió a Johan Plat en la quinta jornada y fue relevado por Pablo Hernández

Cultural Leonesa (sexta): Raúl Llona - José Ángel 'Cuco' Ziganda

Sporting de Gijón (octava): Asier Garitano - Borja Jiménez

Real Zaragoza (novena): Gabi Fernández - Rubén Sellés

Mirandés (12ª): Fran Justo - Jesús Galván

Huesca (13ª) Sergi Gulló - Jon Pérez 'Bolo'

Málaga (14ª) Sergio Pellicer - Juan Funes

Andorra (15ª): Ibai Gómez.