Bomba en el vestuario del Cádiz CF: el entrenador señala a los jugadores y se retrata a sí mismo

La bomba estalla en el vestuario del Cádiz CF. Las declaraciones del entrenador, Gaizka Garitano, después de la derrota (1-2) ante la Cultural y Deportiva Leonesa en el estadio Nuevo Mirandilla fueron demoledoras en contra de sus jugadores.

Se refirió el técnico a la pésima primera parte que fue la que a la postre propició una dolorosa derrota en el peor momento. "Hemos empezado muy mal, sin energía ni actitud. Reconoció que fue "lo peor desde que estoy aquí". En ese primera mitad faltó "apretar, pelear, no ganábamos ningún duelo".

No se explicaba Garitano la falta de actitud de un equipo que llevaba cinco partidos sin ganar y aumentó esa cuenta a seis. Y además en casa, delante de una afición a la que se le acabó la paciencia. Los pitos aparecieron y además con fuerza. No hay nada que pueda justificar la pasividad de los jugadores.

La carga del 'míster' contra sus pupilos hacen saltar las alamas. No son pocas las pregunts que surgen sobre la situación. "¿Hay divorcio entre el entrenador y los futbolistas? ¿Cómo pueden unos profesionales saltar al césped con semejante desgana? ¿Buscan los jugadores hacerle la cama? ¿Cómo se arregla esto? Porque la Liga no se detiene y los amarillos visitan al Córdoba el próximo domingo 30 de noviembre. Cuado un entrenador se pronuncia con esa contundencia, no parece que se deba a un hecho puntual de un mal día.

El preparador cadista estaba tan molesto que antes del descanso hizo dos sustituciones, un hecho muy poco habitual. Quitó a Iuri Tabatadze y Yussi Diarra, claramente señalados por el técnico aunque después explicó en rueda de prensa que la cosa no iba a ellos en concreto. "No era un problema de los dos que he cambiado porque podía haber cambiado a ocho".

La realidad fue que esos dos jugadores quedaron señalados pero también quedó retratado el propio entrenador. Cuando se ve abocado a hacer dos cambios en poco más de media hora es que algo no ha hecho bien. Se equivocó en la alineación y trató de rectificar sobre la marcha. Aunque resaltó la buena cara tras el descanso, el daño ya estaba hecho. La mejoría no se tradujo ni siquiera en un empate. Dijo que "en el segundo tiempo el equipo ha sido el que tiene que ser. Hemos tenido siete finalizaciones entre palos". El camino a seguir es el de la segunda parte, en la que "el equipo ha sido el que tiene que ser".

Las cifras están a la vista de todos. El Cádiz CF pone la flecha hacia abajo y pierde su lugar en la zona de 'play-off' de ascenso tras encadenar nada menos que seis encuentros sin ganar. La deriva es preocupante porque no es normal pasar tanto tiempo sin una victoria.

Garitano no da con la tecla y ahora, justo cuando el equipo se cae de la sexta posición, critica a sus jugadores. El inquilino del banquillo es consciente del momento complicado. "Estamos en un momento delicado, el más delicado desde que llegué", admitió sin rodeos.