La nueva realidad del Cádiz CF en la clasificación: fuera del grupo de los mejores

El Cádiz CF llevaba anunciando varias semanas su inminente salida de la zona de privilegio en la que residía desde el comienzo de la temporada 2025-26 gracias a un prometedor arranque que había encendido la mecha de la ilusión. Si no terminaba de caerse de la zona noble era porque sus perseguidores tampoco se esmeraban, pero tarde o temprano se iba a producir lo que sucedió en la 15ª jornada de LaLiga Hypermotion, en la que encadenó su sexto partido sin poner en práctica el verbo ganar. La nefasta dinámica tiene consecuencias nada buenas.

La derrota (1-2) ante la Cultural y Deportiva Leonesa en el estadio Nuevo Mirandilla colocó al Cádiz CF en la nueva realidad que no sorprende a nadie dada la errática trayectoria de los últimos tiempos. Se quedó sin la renta de la que había vivido hasta ahora y ya no ocupa plaza de fase de ascenso a Primera División. De la sexta que habitaba el pasado fin de semana a la octava a la espera del completo desarrollo del capítulo número 15.

El equipo entrenado por Gaizka Garitano se atasca en los 21 puntos (son dos los encuentros seguidos sin sumar) y baja hasta la octava posición. Es superado por el Castellón (sexto con 22 tras ganar en Andorra) y el Córdoba, séptimo con 20 después de empatar en el campo del Granada.

El octavo puesto de los amarillos es provisional a la espera del marcador que depare el encuentro entre la Real Sociedad B y el Real Valladolid (20 puntos) que se disputa el lunes 24 de noviembre (a partir de las 20:30 horas). Un empate o una victoria permitiría a los pucelanos mandar al Cádiz CF al noveno escalón.

Más allá de una posición u otra, con lo que debe tener cuidado el Cádiz CF en el futuro a corto plazo es con la zona de descenso de la que está a seis puntos aunque la renta puede ser menor en función de los resultados que se den en otros campos. Es decir, el cuadro gaditano se halla a sólo dos partidos de las plazas que conducen a Primera Federación (la antigua Segunda División B) mientras sigue inmerso en una pésima racha para la que no encuentra fin. Media docena de envites sin ganar son demasiados para cualquier equipo, y más para uno que hace no mucho tiempo formaba parte de la élite del balompié español.