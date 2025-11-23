Aprobados y suspensos del Cádiz CF en el partido contra la Cultural Leonesa

Climent y Calero pugnan por el balón.

Víctor Aznar (2) Una vez más el mejor del equipo. Con sus paradas evitó una derrota más amplia.

Iza Carcelén (0) Acertó en la subida por el carril derecho en la acción del 1-0, aunque no anduvo fino en defensa.

Kovacevic (0) La seguridad pasó a mejor vida en una tarde no muy afortunada. Fuera de sitio en algunas acciones defensivas.

Iker Recio (0) Más entretenido en protestar que en defender. Demasiado alterado.

Climent (0) No es el mismo jugador que destacó en la segunda mitad de la pasada temporada. Blando atrás y subidas por banda sin incidencias.

Ortuño (0) Perdido en el centro del campo. No aportó creatividad y se vio superado por el oponente.

Diarra (0) Extrañó su presencia en el doble pivote, donde no se enteró de nada hasta que fue sustituido en el minuto 38.

Tabatadze (0) Como si no hubiese jugado. Entrenó poco con el quipo esta semana tras su paso por la selección de Georgia.

Efe Aghama (1) Marcó un gol, que no es poco, y poco más. Tras el descanso no saltó al césped.

Suso (0) Algún chispazo de calidad pero inconstante en el juego. Tiró muy mal el penalti.

García Pascual (0) Sigue peleado con el gol. Peleó y remató al poste.

Moussa Diakité (1) Aportó algo de consistencia a la media.

Brian Ocampo (0) No paró de intentarlo pero no le salió nada.

Roger Martí (1) Se notó su presencia en el área contraria. Le hicieron un penalti y el portero impidió su gol en otra jugada.

Dawda (s.c.) Intentó ayudad en la recta final pero no consiguió pone un remate entre los palos.

Ontiveros (s.c.) Fue el último recurso desde el banquillo sin influencia para poder cambiar el signo del partido.