Por qué el técnico del Cádiz CF ensalza al próximo rival

Rueda de prensa de Gaizka Garitano como previa del encuentro de este próximo sábado, día 14 de febrero, en el estadio El Plantío de Burgos (16:15 horas), donde el Cádiz CF buscará la reacción después de una pésima dinámica.

El vasco habló de lo presente, la puesta a punto de los suyos. "La semana de trabajo ha ido bien, el grupo está con ganas de romper la racha negativa que tenemos, por lo que vamos a Burgos con la intención de ganar, son semanas difíciles".

Piropos hacia el rival que le aguarda el sábado. "El Burgos es, como equipo, el mejor. Después hay otros que tienen más potencial de jugadores, si bien a nivel estructural es el que mejor domina todas las situaciones de juego: balón parado, defensa en repliegue, salida de balón...". La advertencia del técnico del Cádiz CF fue más lejos al afirmar que "es el que mejor trabajado está". "Todo dependerá del comienzo del partido, nos están haciendo goles en el inicio y eso cambia mucho el contexto. Si vamos a un partido largo, hemos demostrado que somos buenos y que podemos ganar en cualquier campo", manifestaba.

Las explicaciones al mal momento del Cádiz CF. "Estamos generando muchas ocasiones de gol. Llevamos bastante tiempo siendo uno de los equipos que más ocasiones de gol genera, pero el problema es que no las estamos convirtiendo".

Llegado a este punto, Garitano admite estar "más preocupado de que estamos encajando en el inicio de los partidos y la situación siempre cambia cuando vas perdiendo desde el principio, tenemos que controlar el principio en los primeros minutos". "Ponerte por delante te da muchas ventajas, cuando encajas tienes que ir arriba y son partidos abiertos que no nos están favoreciendo".