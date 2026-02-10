El mal trago de Garitano en el Cádiz CF

La montaña rusa en la que el Cádiz CF lleva montado toda la temporada 2025-26 produce vaivenes que sacan lo mejor y loe peor de un equipo que justo ahora, nada más traspasar el ecuador, se adentra en una espiral negativa que detiene la buen marcha con la que había finalizado la primera vuelta.

Las cuatro derrotas seguidas en el arranque de la segunda etapa del campeonato supone el acceso a una nueva mala racha. El recorrido del conjunto amarillo se caracteriza por súbitas subidas y bajadas. Empezó el curso a toda pastilla con cinco victorias, tres empates y una sola derrota (18 puntos de 27) que lo auparon hasta el liderato en la novena jornada, pero fue llegar al trono y empezar a caer en picado hasta salir de la zona de fase de ascenso.

De una una secuencia fantástica pasó a otra en la que aparecieron las dudas con seis encuentros consecutivos sin ganar (un trío de igualadas y otro de varapalos y 3 puntos de 18) que supusieron el primer momento delicado para Gaizka Garitano. Los entrenadores dependen de los resultados pero el club no sólo depositó su confianza en el técnico sino que además deslizó la posibilidad de ofrecerle la renovación.

El Cádiz CF salió del bache con una buena cosecha de puntos (13 de 18) en la recta final de la primera vuelta con un póquer de triunfos, un empate y una sola derrota que lo devolvieron a la zona noble de la tabla.

Cuando parecía que había enderezado el rumbo, de pronto un nuevo bajonazo que interrumpe la producción de puntos con esos cuatro partidos perdidos que tanto daño han hecho. Garitano sufre su segundo momento difícil en el banquillo cadista arrastrado por malos marcadores que han llevado al equipo al undécimo puesto, el más bajo de la temporada y con el riesgo de seguir cayendo si no hay una reacción inmediata.

El entrenador tiene una cláusula en su contrato que contempla la renovación automática en caso de ascenso a Primera División. Subir a la élite parece una misión harto complicada y más ahora con esa frecuencia nada buena de resultados. El club no se plantea medidas drásticas de momento y espera que la mala racha, la segunda de la presente campaña, sea pasajera como la anterior. Si por algo se caracteriza la entidad es por tener paciencia. Sólo una debacle en las próximas semanas podría llevar a un cambio de escenario.

Si salva la temporada, la continuidad de Garitano en el Cádiz CF el curso venidero dependerá de la disposición de ambas partes.