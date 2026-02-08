Garitano "No coger premio es duro, trabajamos como cabrones"

Enfado importante de Gaizka Garitano, entrenador del Cádiz CF, después de la derrota de su equipo a manos de la UD Almería (2-1). No fue un mal partido de sus pupilos, aunque el resultado supone la cuarta derrota consecutiva, que es lo más preocupante.

Valoración del encuentro: "Ha sido un partido parecido al del Granada, donde no entramos bien los primeros veinte minutos. Luego estuvimos algo mejor; hicimos ocasiones, pero aquí va de acertar y de no cometer errores en tu área y hacer gol. Hemos tenido varias ocasiones clarísimas", explicaba el vaco.

Exigencia al Cádiz CF. "Hemos perdido dando sensación de ser mejor que el equipo rival. Hemos dado lo que se puede pedir a este equipo. Nos falta acertar y tener más contundencia en nuestra área. Claro que se le puede pedir más a este equipo. Somos exigentes. Los primeros veinte minutos no han sido buenos, no hemos estado bien. Y ya sabemos que ellos tienen gente top. Contra el Almería, con la plantilla que tiene, el equipo ha sido superior 60-70 minutos y ha hecho ocasiones".

Garitano reiteraba su lamento al recordar que "hemos entrado mal los primeros minutos, ellos estuvieron mejor". "Pero luego el equipo ha dominado, ha llegado, aunque es verdad que debemos mejorar cosas", añadiendo que "si seguimos así ganaremos partidos".

Falta de contundencia en tareas defensivas. "Hemos perdido efectivos, hoy no estaba Jorge (Moreno), Bojan (Kovacevic) tiene una lesión grave... Jugamos con gente que es debutante en la categoría, y eso contra un equipo como el Almería, que tiene mucho potencial ofensivo. Hemos creado más que el Almería, pero esto va de acierto".

¿Carencias tras el cierre de mercado? "El mercado se ha acabado y no voy a hacer ninguna declaración. Hay que recuperar gente y en eso estamos porque tenemos problemas con las lesiones. No es excusa, pero hoy hemos jugado contra el mejor equipo de la categoría y hemos dado la cara. El equipo tiene argumentos para ganar partidos a pesar de las dificultades que estamos teniendo", apuntaba.

Se le cuestionó por las declaraciones, al acabar el choque, que apuntaba a ir a por los 50 puntos. "Mi objetivo es currar y trabajar. No estamos en la misma situación que el Almería, estamos en otra fase. El Cádiz es un equipo que debe estar peleando arriba tenga lo que tenga. Trabajamos como cabrones y da la sensación de que podemos ganar. Hay argumentos para seguir y poder ganar partidos".

Dolor en el plantel del Cádiz CF. "El vestuario está hecho polvo porque lo da todo y no tiene premio. Son cuatro partidos igual. No coger premio es duro".