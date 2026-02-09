El Cádiz CF bate un récord negativo e inesperado

El Cádiz CF se queda atascado en un semáforo en rojo que le impide seguir avanzando en la competición liguera justo cuando comienza el tramo más importante de la temporada 2025-26. La primera vuelta sirvió para tomar posiciones y la sexta plaza en la que arribó al ecuador del campeonato alimentó el sueño de un nuevo ascenso a la élite por el que luchar en la mitad restante, sin duda la más importante porque es cuando se decide todo y el margen de error se vuelve más estrecho.

Y justo ahora, una vez pulsado el botón que indica el inicio de la hora de la verdad, el conjunto amarillo sufre un frenazo inesperado después de lo bien que acabó la primera rueda. El volantazo es de aúpa. El nombre es lo de menos: bache, crisis... La realidad es que de tres victorias y un empate en los últimos compromisos de la primera vuelta pasa de pronto a cuatro derrotas consecutivas: 1-0 en el terreno del Albacete; 1-2 ante el Granada en el estadio Nuevo Mirandilla; 1-0 en el campo del Huesca y el reciente 1-2 en casa frente al Almería.

El descalabro es de tal calibre que el Cádiz CF firma el peor arranque de la segunda vuelta de su historia en Segunda División. Nunca había comenzado con cuatro varapalos seguidos como los que arrastra ahora. Sí le sucedió alguna vez Primera (en la campaña 2020-21, por ejemplo) cuando era cola de león y se medía a clubes mucho más poderosos pero nunca en la categoría de plata, en la que se supone que es uno de los grandes con la obligación de pujar por el objetivo más ambicioso.

El cuadro gaditano bate un récord negativo con una racha aún abierta que puede alargar aún más si no logra enderezar el rumbo de manera inmediata. Los de Gaizka Garitano pretenden detener la dinámica negativa el próximo fin de semana en su visita al Burgos, al que se enfrenta en el encuentro integrado en la 26ª jornada de LaLiga Hypermotion programado para las 16:15 horas de la tarde del sábado 14 de febrero. El conjunto castellano-leonés retorna a El Plantío después de empatar (0-0) en el campo de la Unión Deportiva Las Palmas.