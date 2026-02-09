El Cádiz CF, en mitad de la nada: lejos del ascenso y el descenso y tendencia a la baja

La derrota que el Cádiz CF sufrió frente al Almería (1-2) en el estadio Nuevo Mirandilla el pasado domibngo 8 de febrero no hace sino agrandar la herida abierta desde el comienzo de la segunda vuelta de LaLiga Hypermotion. El conjunto amarillo se vio sorprendido con dos goles en contra antes de la primera media hora que terminaron siendo letales. Acortó distancias y generó oportunidades de sobra pero no fue capaz de evitar el cuatro varapalo consecutivo.

El duro revés deja al Cádiz CF en la misma posición que ya ocupaba, la undécima. Se halla justo en mitad de la nada con una clara tendencia a baja como demuestran los resultados más recientes. Aunque no se mueve de sitio, sí hay una apreciable variación en la diferencia con los de arriba y los de abajo.

El equipo entrenado por Gaizka Garitano se empeña en complicarse la vida y empieza a quedarse rezagado en la pelea por un puesto en la zona de fase de ascenso. Como no espabile, se quedará descolgado de manera definitiva. Antes de afrontar el duelo andaluz encuadrado dentro de la 25ª jornada, con 34 puntos estaba a cuatro del sexto puesto. Después de perder en casa, no suma, otros sí lo hacen y la desventaja crece hasta los seis puntos con los 40 que acredita la Unión Deportiva Las Palmas en ese sexto escalón. La situación puede ser aún peor si el Córdoba gana en el terreno del Ceuta el choque aplazado por el temporal. En ese caso, el equipo verdiblanco saltaría al sexto lugar con 41 y los amarillos se quedarían a siete.

La realidad es que en este momento de la temporada 2025-26, con la segunda vuelta ya en marcha, el Cádiz CF está cerca de las eliminatorias que de la zona de descenso. Los perseguidores aprietan mientras los gaditanos empiezan a perder una renta que llegó a ser de diez puntos y ahora pasa a siete. El Huesca, 19º clasificado, acumula 27. Los amarillos perdieron hace nueve días ante el cuadro altoaragonés.

El Cádiz CF se coloca en tierra de nadie a la espera de saber si consigue revertir la situación o continúa con la flecha hacia abajo y se mete en problemas. Tan difícil es que alcance una plaza de privilegio como que caiga en el laberinto del descenso, pero ahora mismo, en esta fase del campeonato, las sensaciones no son las mejores después de cuatro capítulos seguidos instalado en el día de la marmota.