El Cádiz CF vuelve a perder a Brian Ocampo: la explicación está en el acta

El Cádiz CF no fue capaz de evitar la derrota (1-2) contra el Almería en el duelo andaluz de la 25ª jornada de LaLiga Hypermotion disputado el domingo 8 de febrero en el estadio Nuevo Mirandilla. El conjunto amarillo se vio con dos goles en contra antes de la primera media hora y la reacción se quedó en una mera tentativa porque una vez más se quedó sin sumar.

La presencia de Brian Ocampo fue una las novedades en el once inicial. El extremo regresó después de perderse el choque contra el Huesca dirimido en El Alcoraz al tener que cumplir una sanción tras la rigurosa expulsión (roja directa) que había sufrido en el anterior envite frente al Granada.

El futbolista uruguayo llegó al encuentro ante el Almería con la amenaza de una nueva sanción porque arrastraba cuatro amonestaciones y estaba a sólo una de las cinco que acarrean el pertinente castigo por parte del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Brian Ocampo vio la cartulina amarilla en el minuto 57 y alcanzó la quinta de la temporada 2025-26. El colegiado Andrés Fuentes Molina (comité valenciano) explicó en el acta que le mostró tarjeta "por derribar a un contrario de forma temeraria en la disputa del balón".

Esa cartulina le cuesta la suspensión que será confirmada durante la semana y por tanto no podrá formar parte de la expedición que se desplazará para enfrentarse al Burgos en El Plantío el próximo sábado 14 de febrero (26º capítulo liguero).

Iker Recio y Sergio Ortuño aguantaron una semana más al filo de la sanción. Ni el defensa central ni el medio vieron la tarjeta en el partido contra el Almería y continúan a una del correspondiente castigo federativo. El zaguero acredita nueve y el centrocampista colecciona cuatro con 17 jornadas aún por delante hasta el final del campeonato.