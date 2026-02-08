Aprobados y suspensos del Cádiz en el partido contra el Almería: pesadilla en casa

Antoñito sufre la zancadilla de un rival.

Víctor Aznar (3) El cancerbero hizo tres paradones con los que mantuvo al equipo en el partido.

Iza Carcelén (1) Se confió en la jugada del segundo gol del Almería, en la que fue superado por Morcillo. Sufrió ante el mejor jugador del encuentro.

Pelayo Fernández (1) Algo indeciso al principio pero después se fue asentando y desactivó alguna llegada peligrosa de los rojiblancos.

Iker Recio (1) Cumplió en el centro de la defensa en día complicado ante la calidad de los oponentes.

Climent (1) Fue casi un extremo más. No se atrevió a tirar cuando estuvo bien posicionado en el área visitante.

Moussa Diakité (2) Fue creciendo a lo largo del partido y se hizo dueño del centro del campo en la segunda parte.

Ortuño (1) Fue de menos a más y tuvo una opción de gol con un misil lejano.

Antoñito (1) Sirvió numerosos centros al área pero no consiguió desbordar.

Brian Ocampo (1) Intermitente aunque no dejó de intentarlo.

Dawda (0) Peleó, ganó duelos y se escapó por velocidad, pero falló ocasiones clarísimas en la posiblemente peor tarde de su carrera.

García Pascual (2) Batalló arriba, se asoció y marcó un gol que sirvió para acortar distancias.

Ontiveros (1) Regresó después de quedarse fuera de la última convocatoria. Acaparó la pelota, trató de contribuir con su calidad pero estuvo muy vigilado.

Álex Fernández (s.c.) Criterio y pulmones en la recta final del encuentro.

Pereira (s.c.) Intentó ayudar por el costado izquierdo en los últimos minutos.

De la Rosa (s.c.) Saltó al césped con muy poco tiempo por delante. Acabó desquiciado y fue amonestado tras el pitido final.

Roger Martí (s.c.) No le llegó el balón en condiciones en una zona poblada de zagueros visitantes.