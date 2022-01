El mensaje de Cervera a De Jong: "Cuando un jugador duda paso página"

El mercado invernal de fichajes ya está abierto y el Cádiz CF se mueve con la idea de reforzar la plantilla para la segunda parte de la temporada con la permanencia como prioridad absoluta.

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, fue preguntado el domingo 2 de enero sobre lo que espera del mercado en enero. "Todo jugador con bagaje en Primera División que pueda echar una mano nos puede venir bien", indicó el técnico sobre las posibles incorporaciones.

Precisó algo más el técnico. Reconoció que "necesitamos velocidad arriba", aunque no hizo ascos al refuerzo de otras posiciones pese a que ya están cubiertas. A modo de ejemplo dijo que "si viene un central y un medio con bagaje en Primera no voy a decir que no, si nos puede echar una mano hay que hacer un esfuerzo".

¿Por qué necesita más velocidad arriba el Cádiz CF? Cervera explicó la razón: "Para poder defender bien tenemos que tener velocidad para después salir".

No ocultó el míster la realidad del mercado de invierno. "Este año es complicado porque estamos muy abajo y los jugadores cuando tienen varias posibilidades piensas dónde ir y no les gusta ir a un equipo de la zona baja, ellos se lo pierden".

Cervera lanzó un mensaje claro. Prefiere que los futbolistas que duden. Quizás fue un mensaje sobre la situación de Luuk de De Jong, que aún no ha respondido si quiere unirse al conjunto amarillo tras el acuerdo para su incorporación. "Cada uno tiene su opinión, para mí cuando a un jugador se le tantea para venir y pone dudas por la posición del equipo soy de los que paso página y ya no lo pienso más. Eso está pasando más este año cuando otros años no nos había pasado".

El mercado te lleva normalmente hasta el fina. Cuanto antes lo hagamos, si hay jugadores que quieren venir hay que incorporarlos cuanto antes porque hay muchos puntos que jugar por medio".

¿Y qué pide el entrenador del Cádiz CF para el año 2022? Su deseo lo definió en una sola palabra: "Estabilidad"