Edu Ramos: "Tenemos que estar preparados para volver"

Edu Ramos es feliz en el Cádiz CF y feliz en Cádiz junto a su familia. Así lo aseguró el centrocampista en la charla digital que mantuvo con aficionados en la tarde del miércoles. Desde su casa, en cumplimiento del estado de alarma decretado por el Gobierno para combatir el coronavirus, con la Liga aplazada sin fecha de vuelta.

El medio explicó que le vino "muy bien" su fichaje por el conjunto amarillo porque "venía de una situación complicada en Córdoba y el Cádiz me abrió las puertas. Es mi segundo año aquí y espero que sean muchos más. Aquí se vive parecido a mi tierra, Málaga. Nunca se sabe en el mundo del fútbol, pero no me importaría retirarme aquí, estamos muy cómodos".

Edu Ramos aseguro que está llevando "bastante bien” el confinamiento en casa. "Tengo dos niños mayorcetes y otro de nueve meses y la madre y yo no nos aburrimos". ¿Y el entrenamiento? "Lo llevo muy bien. Mi mujer y mi hijo mayor me ayuda y estoy haciendo bastantes cosas".

La pregunta que se hace el universo cadista es si el parón beneficiará o perjudicará al equipo. Imposible saberlo. El medio comentó que "no sé si beneficiará o no. Nosotros, los jugadores, tenemos que ser disciplinados en casa con la alimentación y el trabajo. Esperemos que no nos perjudique en nada. Debemos estar mentalizados de que la Liga va a volver y tenemos que cuidarnos para cuando llegue ese momento".

El futbolista tiene claro lo que quiere y así lo expresa. "Yo elegiría jugar lo que queda de temporada y ganar dentro del campo". Nada se sabe de cuándo regresará la normalidad a la vida diaria. "Esperemos que la situación que estamos viviendo termine lo antes posible y que la Liga continúe".

El pivote defensivo se refirió a la vuelta a los terrenos de juego para conseguir en el césped la recompensa del ascenso. Reconoció que no tiene programada ninguna promesa en el caso de que el Cádiz CF dé el salto a Primera, pero no descarta nada. "No he pensado en ello. Ahora tengo tiempo en casa y cuando tenga algo pensado lo comunicaré por las redes sociales. No me importaría hacer cualquier locura mientras se consiga el ascenso".

Durante estas semanas de encierro, la plantilla del Cádiz Cf se mantiene en contacto por whastapp. "Tenemos un grupo entre todos", señaló Edu Ramos. El compañero con el que más habla es Salvi, aunque "suelo estar desconectado. Con tres niños no tengo mucho tiempo libre, no tengo tiempo de aburrirme".

Edu no suele hacer goles pero la pasada temporada marcó un hermoso tanto casi desde el centro del campo que abrió el camino de la victoria contra el Tenerife. El mediocentro confesó que en realidad no había tirado a puerta. "Fue sin querer, la verdad", soltó antes de explicar aquella acción. "Fue un saque de banda de Rober, que me dio el balón, to lo pasé a él y me lo devolvió, estaba Lekic arriba le quise pegar plana a la pelota, había algo de aire, el portero se confió y entró".

Indicó además que no tiene preferencia con quién compartir el doble pivote. "Me da igual con quién jugar, me encuentro bien con todos porque son fantásticos jugadores".

Edu contó que "soy muy reservado pero lo intento hacer lo mejor posible, siempre me dejo la piel en el campo". Y contó algo más, justo lo que hace antes del comienzo de un partido. "En una espinillera pongo una foto de mis padres y en otra coloco otra de mi mujer y mis hijos. Y cuando salto al césped piso con la pierna derecha y doy tres saltitos”.

No ocultó quién es es jugador de referencia, que ya está retirado. "Desde pequeño siempre me fijaba en Xavi Hernández, antes de recibir el balón tenía claro lo que hacer. Lo echo de menos".

¿Y lo que más le gusta de Cádiz? "Su gente, sus playas... vivo en El Puerto, al lado de la playa, muy a gusto. Cádiz es mi segunda casa".