Kiko Narváez, ex futbolista y futbolero, aparca por un momento la faceta que aún hoy le mantiene vinculado al mundo del deporte, ahora como magnífico comunicador de informativos deportivos, para mostrar su lado más humano al relatar a Diario de Cádiz lo que viene viviendo en las últimas semanas en Madrid, la ciudad en la que reside y que se ha convertido en el epicentro de la pandemia del coronavirus en España.

Amable y cercano como siempre, el jerezano confiesa tener sentimientos enfrentados, de tristeza al tiempo que de agradecimiento porque toda su familia se encuentra en buen estado. “La preocupación es enorme a la vista de lo que está ocurriendo. Personalmente tengo un gran sentimiento de impotencia, pero también mucho alivio porque todo mi entorno está saludable”.

Al igual que la inmensa mayoría del país, afronta el confinamiento con máximo respeto y con esperanza. También con la sorpresa de llevar a cabo actividades completamente nuevas para él. “Estamos bien, con mucho tiempo libre, así que aprovecho para descubrir cosas que anteriormente no me paraba a probar con mi pareja, también para leer, para hacer yoga, dar clases de inglés con ella”. Como todo deportista o ex deportista que se precie, el entrenamiento también cuenta con su espacio. “En mi rutina incluyo pesas por la mañana y una hora de bicicleta estática por la tarde”. Sin duda, mantener el cuerpo activo ayuda a despejar la cabeza en tiempos difíciles.

"La experiencia es terrible porque no podemos hacer nada, sólo aconsejar que por favor se respete al virus"

De hecho, al residir en la capital de España, todo, absolutamente todo lo relacionado con la emergencia sanitaria, le llega como más de primera mano. “Tanto que hasta la pérdida de familiares de amigos míos lo vivimos como algo que pasa ahí, justo al lado. Es una experiencia terrible porque no podemos hacer nada, sólo nos permite aconsejar que por favor se respete al virus”.

Como tantas y tantas personas, Kiko Narváez jamás pensó que la situación giraría como lo ha hecho cuando empezó a hablarse del coronavirus en China. Por entonces, hace más de dos meses, nadie imaginaba que se iba a llegar a una situación como la actual en nuestro país, en Europa, en realidad ya en todo el planeta. “En absoluto. Esto ha dejado al descubierto lo vulnerable que es el planeta”. Acostumbrado a ser prudente, en esta ocasión no se corta al hablar de responsabilidades. “A nivel de nuestro país, lamento la pésima gestión y calidad de los políticos durante muchos años. Sólo hay que ver cómo están sufriendo nuestros héroes, los sanitarios, para comprender el déficit que teníamos en muchos aspectos”.

No resulta extraño que alguien público como él haya conocido de cerca la crudeza del Covid-19… “Por desgracia es inevitable que no te queden demasiado lejos algunas historias desgarradoras”. Lógico. A partir de cierta edad ciertas vivencias se perciben de otra forma, con la madurez de la experiencia. “Hay personas que han estado 50 años trabajando, cotizando, y que se merecían un final más digno”. Una verdad tan grande como una catedral y que a buen seguro provoca que se escapen lágrimas.

En momentos de tanta tragedia, noticias como que Andalucía sea una de las comunidades autónomas que presenta mejores números en la lucha contra la propagación de la enfermedad se antoja como una mera anécdota. “El ejemplo de Madrid alertó de que esto no era un chiste”. Sin embargo, el día a día que observa tan de cerca la lleva a mostrarse muy prudente. “Sólo queda seguir en esta línea y no bajar los brazos ni un segundo. Respetar al virus y no regalarle ni un segundo”.

La provincia de Cádiz, en concreto, se encuentra lejísimos de la saturación de hospitales y UCI que se da en otras. Para Kiko no se debe a un factor en concreto. “Puede que se trate de una mezcla de todo. En mi opinión para que esto sea así han sumado las noticias, las imágenes de historias que se viven en Italia, en Madrid, en Barcelona…”.