Cádiz CF: Vizcaíno juega al despiste con los fichajes

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, hizo unas declaraciones el pasado sábado 26 de noviembre en las que dejó más de un mensaje.

Habló delante de aficionados en el acto de entrega de los premios de la peña Euforia Cadista, en el que recibió un reconocimiento por los tres años consecutivos que lleva el conjunto amarillo en Primera División tras el último ascenso.

Vizcaíno bajó el suflé del mercado de invierno. "Es el momento de que empecemos a mirarnos el ombligo, de dejar ya de tirar a la plantilla por tierra, de dejar de hablar de fichajes, de dejar de decir que todo lo que está fuera es bueno", afirmó el presidente, quien no dudó en mostrar su total confianza en el equipo. "Nos sacará de ahí", recalcó.

El máximo responsable del club quiso dar valor a lo que hay ahora mismo y para ello minimizó la expectativas sobre posibles incorporaciones a mitad de temporada.

Hay pocas cosas que ilusionen más a los aficionados de cualquier equipo que los fichajes. Es lo que esperan y más en este caso ante la complicada situación del conjunto amarillo, penúltimo clasificado con 11 puntos después de 14 jornadas de Liga. Las palabras del presidente no gustaron a tenor de las numerosas reacciones de seguidores con una oleada de críticas en las redes sociales.

Sus declaraciones contrastan con las recientes manifestaciones del vicepresidente, Rafael Contreras, y del propio entrenador, Sergio González.

Contreras aseguró hace una par de semanas que el club tiene músculo económico para acometer fichajes en enero. Una declaración de intenciones.

El técnico, en sus últimas ruedas de prensa antes del obligado parón de la competición, se refirió en más de una ocasión a la necesidad de hacer movimientos en invierno.

Muchos aficionados consideran que Vizcaíno, con lo que dijo el sábado, se encomienda a lo que hay en el plantel para pelear por la permanencia sin necesidad de hacer contrataciones.

Pero las palabras del presidente están sujetas a interpretaciones. No dijo el sábado que el club no va a realizar fichajes, más bien pidió que se deje de hablar del asunto. Una propuesta que no descarta operaciones que se puedan llevar a cabo en los próximos dos meses.

Por otro lado, no puede encajar más con la lógica que un jefe dé la cara por sus empleados, que fue lo que hizo el mandatario cadista al mostrar su absoluta confianza en la plantilla.

Y algo más. Cuando indicó que será el equipo actual el que salga de la zona de descenso, no anduvo desencaminado. La base ya está creada, hay un bloque que pelea por un objetivo al que se pueden sumar varias piezas para que sea más fuerte. Es decir, que es posible que aterricen caras nuevas en las próximas semanas.

Lo normal es que el Cádiz CF concrete más de un fichaje a mitad de curso salvo sorpresa mayúscula. Sería un riesgo muy elevado transitar hasta el final del campeonato con un solo lateral derecho o no apuntalar el centro del campo si se marchan los dos medios que menos juegan (Antonio Blanco y Tomás Alarcón). Y siendo el menos goleador del campeonato, la lógica apunta al aterrizaje de un delantero.

Lo que no quiere hacer el club es fichar por fichar en un mercado limitado como es el de invierno, no exento de la posibilidad de que haya quienes se aprovechen de la desesperación de los necesitados para encarecer el producto.