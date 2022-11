Cervera habla del futbolista que quiso fichar para el Cádiz CF pero no lo consiguió

Álvaro Cervera afronta en el Oviedo su primer reto después de su largo paso por el Cádiz CF, al que llevó de Segunda División B a Primera con dos ascensos que devolvieron al club a su lugar más alto.

El entrenador se hizo cargo del conjunto asturiano hace varias semanas cuando ocupaba plaza de descenso en LaLiga SmartBank (Segunda División) después de once jornadas. Con seis partidos disputados con él en el banquillo, el cuadro carbayón va hacia arriba con un balance de tres victorias, un empate y dos derrotas (10 puntos de 18).

El Oviedo venció 1-0 al Mirandés en el estadio Carlos Tartiere el sábado 26 de noviembre en el choque de la 17ª jornada de Liga. La sólida labor en materia defensiva, habitual en el ex preparador cadista, permitió al equipo azulón quedarse con los tres puntos.

Cervera se mostró contento por el triunfo de su equipo, pero pretende ir a más. "Estoy satisfecho porque lo que vale es ganar", aunque puso algún pero a modo de crítica constructiva.

El técnico explicó que el Oviedo "ha despertado en puntos, estamos un poco más lejos del descenso, aunque soy crítico conmigo mismo y quiero ver algo más" que defender. Indicó que "vi cosas muy buenas, como ser un equipo organizado que sabe qué hacer cuando el rival tiene el balón, pero también tenemos que hacer daño".

Durante la rueda de prensa posterior al encuentro, fue preguntado por Luismi, medio defensivo que ha elevado su rendimiento desde la llegada de Cervera. Luismi es gaditano de Puerto Serrano, donde nació hace 30 años.

Como muchos chavales de la provincia que sobresalen, su formación la hizo en la capital hispalense al unirse a la cantera del Sevilla. Con el conjunto de Nervión llegó a debutar en el primer equipo, aunque su carrera profesional la desarrolló en otras escuadras, casi siempre en Segunda División con alguna breve aparición en la élite.

Valladolid (dos etapas), Nástic de Tarragona, Oviedo, Elche y de nuevo el cuadro asturiano han sido sus destinos. Pudo haber jugado en el Cádiz CF durante el periodo de Cervera en el banquillo de los amarillos, aunque nunca llegó a concretarse su aterrizaje.

Y es que Cervera, al responder el sábado a la pregunta sobre Luismi, desveló que intentó su fichaje en el pasado. No mencionó el Cádiz CF, pero es obvio que hubo interés cuando estuvo en el conjunto gaditano a tenor de sus declaraciones.

"Yo le he intentado fichar varias veces y no lo conseguí, pero me lo he encontrado ahora. Me parece un futbolista muy bueno", aseguró Cervera sobre Luismi.