Cádiz CF: Jorge Meré y Negredo ya están inscritos en LaLiga y tienen dorsal

El Cádiz CF da los pasos necesarios para poder comenzar con normalidad la temporada 2023-24. A falta de completar la plantilla en el tramo restante del mercado de verano (queda por delante más de la mitad del mes de agosto), puede contar con los jugadores que están disponibles.

Faltaban por inscribir a tres futbolistas en LaLiga: Jorge Meré, Álvaro Negredo y Sergi Guardiola. El defensa central, cedido por una campaña por el América (México), fue dado de alta el viernes por la noche. En la web de LaLiga aparece con el dorsal 22.

Negredo también está en el registro del órgano rector del fútbol profesional, en su caso con el número 9. El ariete y Meré están a disposición del entrenador, Sergio González para el encuentro ante el Deportivo Alavés de la jornada inaugural que se disputa el lunes 14 de agosto en el estadio Nuevo Mirandilla.

El jugador que aún no está inscrito es Sergi Guardiola. En su caso no hay excesiva prisa porque, lesionado, no está apto para competir. Lo normal es que sea dado de alta antes del cierre del mercado.

El Cádiz CF ha inscrito a 24 jugadores, aunque dos de ellos no tienen dorsal y salvo sorpresa no entrarán en la convocatoria para el estreno del campeonato. Se trata de Youba Diarra y Awer Mabil. La puerta de salida está abierta para ellos.

Los otros 22 futbolistas que figuran en LaLiga son Ledesma (1), Zaldua (2), Fali (3), Rubén Alcaraz (4), Víctor Chust (5), José Mari (6), Sobrino (7), Álex Fernández (8), Negredo (9), Brian Ocampo (10), Iván Alejo (11), David Gil (13), Momo Mbaye (14), Javi Hernández (15), Chris Ramos (16), Escalante (17), Machís (18), Iza Carcelén (20), Roger Martí (21), Jorge Meré (22), Luis Hernández (23) y Fede San Emeterio (24).

A ellos se une el brasileño Lucas Pires, que tiene ficha del filial al ser menor de 23 años. El técnico puede recurrir si lo ve necesario de los canteranos Carlos García, Álvaro Bastida y José Antonio de la Rosa, que han hecho la pretemporada con el primer equipo.

Son bajas para los primeros partidos del nuevo curso el defensa central Víctor Chust y el extremo Brian Ocampo. Los dos están inmerso en el trabajo de recuperación de sus respectivas lesiones.