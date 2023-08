La emotiva historia de Clara Pazos y su padre, primer podcast del Cádiz CF

'El Podcadista' es el nombre de las historias que tienen como telón de fondo al Cádiz CF y que se estrenan con el relato sonoro 'La hija amarilla', del que es autor el periodista Pedro Espinosa.

Esta producción del Cádiz CF cuenta la emocionante historia de Clara Pazos, periodista gaditana que acompañaba al estadio Carranza a su padre, Ventura Pazos, gran aficionado cadista, y a quien le narraba, con todo detalle, lo que pasaba en los partidos porque era ciego de nacimiento.

La propia Clara Pazos, que saltó a la fama cuando no pudo reprimir las lágrimas recordando a su padre en una retransmisión televisiva en directo cuando el Cádiz CF subió a LALIGA EA Sports, interviene en el podcast contando esta emocionante historia.

Con 'El Podcadista', que se puede escuchar ya a través de la web oficial del club y la de Radio Cádiz-Cadena Ser -alojado en las plataformas Ivoox y Spotify- el Cádiz CF se incorpora a la producción de este tipo de contenidos cuya demanda ha experimentado un notable auge en los últimos años.

En la presentación pública de 'La hija amarilla', celebrada en el estadio Nuevo Mirandilla, el presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, ha destacado que "se trata de una iniciativa que será del agrado de todos los aficionados por su sencillez y naturalidad. Este primer podcast refiere a Clara, en primera persona, la narración de como su padre invidente, al que tuve la suerte de conocer, un cadista de pro, venía a los partidos y era ella la que le trasladaba todas las sensaciones. Ventura tenía esa incapaidad para ver pero la tremenda capacidad de sentir a través de los ojos de su hija".

Manuel Vizcaíno añadió que "agradecemos también a Pedro Espinosa, de Radio Cádiz, por haber ayudado y haber aportado su conocida voz enriqueciendo este podcast. Animamos a todo el cadismo y al ecosistema digital a que disfruten de algo tan pasional con la narración de esta bonita historia".

Por su parte, Pedro Espinosa, autor del guion y de la locución, ha señalado que "me vino a la mente Clara Pazos emocionada en el ascenso del Cádiz acordándose de su padre aquella noche y de la pena de que Ventura no pudiera haber disfrutado de ello. Esto define lo que supone el cadismo. Hay millones de personas en el mundo que sienten esa pasión. Lo que quisimos contar a través de este podcast es precisamente eso. Ventura tuvo muchas dificultades a lo largo de su vida y encontró en el Cádiz CF un asidero para sostenerse y vivir de manera irracional una pasión que es el Cádiz CF. Todo ello a través del relato de su hija, de Clara".

Clara Pazos, protagonista de la historia, también estuvo presente en el acto. La periodista gaditana ha mostrado su orgullo y agradecimiento. "Esta es una de las primeras historias del cadismo. Solo me queda dar las gracias al Club, porque le da voz a los cadistas. Me siento orgullosa, no solo por mi padre que me hizo cadista sino por ser del Cádiz CF, por cuidar tanto a su afición, es el mejor tesoro que puede tener. Gracias también a Pedro Espinosa por contar mi historia de forma tan bonita. Te metes en la piel de mi padre y en la mía tal que avanza la historia. No es la más importante pero sí la primera. Cádiz tiene que seguir presumiendo de su afición".

'La hija amarilla' es una producción del Cádiz CF, con guion y locución de Pedro Espinosa, narración de Clara Pazos, montaje de María José Rincón y música original de José Mata. Cabe recordar que puedes escucharlo en Ivoox, Spotify y en la web oficial.

Pedro Espinosa (Cádiz, 1978) es licenciado en Periodismo en la facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Santiago de Compostela. Ha trabajado en varios medios como El Correo Gallego, Onda Luz, ABC y El País. Actualmente es director de contenidos de Radio Cádiz de la Cadena SER, y colabora con la agencia EFE y 7 Televisión. Es autor de varios pódcasts como La Ciudad Cantada, un documental sobre la historia del Carnaval de Cádiz, o la ficción sonora Fenicia.