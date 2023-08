Ledesma renueva por el Cádiz CF: las claves de su continuidad

El Cádiz CF y Jeremías Conan Ledesma sellan la paz. La herida abierta hace varias semanas entre el club y el portero llega a su fin con un acuerdo entre las dos partes para la renovación de su contrato.

El vínculo del cancerbero con la entidad cadista duraba hasta el 30 de junio de 2025, pero ahora ha quedado prolongado un año más, es decir, hasta la misma fecha de 2026.

¿Cuáles son las claves de la renovación? Ledesma había mostrado a través de su instagram su descontento cuando el equipo estaba concentrado en la Costa del Sol. No se sentía valorado por el Cádiz CF e incluso llegó a dar un 'me gusta' a una feroz crítica de un usuario a los responsables del club. El Almería preguntó por él pero la cosa no fue a más. No llegó a pujar de verdad.

Pero las aguas han vuelto a su cauce con la extensión de la relación laboral. No es mucho, es sólo un año más, pero es un acuerdo que da tranquilidad a todas las partes. El portero pasa a tener un aumento de su ficha, ve mejorado sus emolumentos y su estancia se alarga tres años más. Todo en orden.

La cláusula de rescisión de su contrato sigue siendo la misma: 30 millones de euros. No deja de ser una cifra simbólica porque el Cádiz CF a priori nunca exigirá esa cantidad que a día de hoy está fuera de mercado. Es una manera de dar valor a uno de los jugadores más importantes de la plantilla.

¿La renovación garantiza la continuidad de Ledesma en el Cádiz CF? En principio sí, pero siempre dentro de la filosofía del club de vender para crecer. Es decir, que si a las oficinas de la entidad cadista llega una oferta irresistible, el guardameta podría cambiar de aires.

La renovación de Ledesma se produce a sólo tres días del estreno del equipo amarillo en el campeonato. El argentino fue el segundo portero de la Liga con más paradas la pasada campaña y fue uno de los hombres claves en la consecución de la permanencia.

El portero ya se siente valorado y con esa satisfacción se dispone a iniciar cuarta temporada como cadista, todas en Primera División. El objetivo será una vez más la permanencia en la máxima categoría.